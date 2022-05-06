İnegöl ne zaman fethedildi? İnegöl'ü kim fethetti? İnegöl kaç senesinde Türk toprağı oldu? İnegöl tarihi ve doğası ile Türkiye'nin önemli kentlerinden biri. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın son bölümünde İnegöl'ün fethi konu ediniyor. Yayınlanan son fragmanda Osman Bey'in ordusuna 'Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız' sözlerini söylediği görülüyor. Kuruluş Osman tutkunları da İnegöl'ün ne zaman hangi tarihte fethedildiğini araştırmaya başladı.

İnegöl ne zaman fethedildi? İnegöl'ü kim fethetti? İnegöl kaç senesinde Türk toprağı oldu? İnegöl tarihi ve doğası ile Türkiye'nin önemli kentlerinden biri. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın son bölümünde İnegöl'ün fethi konu ediniyor. Yayınlanan son fragmanda Osman Bey'in ordusuna "Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız" sözlerini söylediği görülüyor. Kuruluş Osman tutkunları da İnegöl'ün ne zaman hangi tarihte fethedildiğini araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her akşam reytnglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 93. bölüm fragmanında İnegöl'ün fethi anlatılacak. Osman Bey'in İnegöl'ü fethetmeye çalışırken yaşadıkları dizi severlere anltılıyor. Dizi tutukunları yayınlanan son bölüm ile İnegöl'ün ne zaman ve kim tarafından fethedildiğini merak edip araştırmaya başladı.

İnegöl ne zaman fethedildi?

Osmanlı Beyliğinin kuruluş yıllarına denk gelen dönemde (1299-1300) Osman Bey'in yakın dostu ve komutanlarından biri olan Turgut Alp (Bey), İnegöl'ün fethini gerçekleştirdi. Fetih 1299 yılında gerçekleşmiştir. İnegöl'ün fethi Türk İslam tarihi açısında nbüyük önem arz etmektedir. İnegöl konumu bakımından stratejik bir bölgededir. İnegöl'ün fethnin ardından Bursa'nın fethi gelmiştir.

İnegöl'ü kim fethetti?

İnegöl'ü Osman Bey'in komutanlarından ve yakın dostu olan Turgut Bey fethetmiştir. Fetih sırasında Sultan Osman Han'ın ağabeyi Gündüz Gazi şehit düşmüş ve Nikola, Turgut Alp tarafından öldürülmüştür.

Gündüz Gazi ne zaman öldü?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun' un en büyük evladıdır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Aydoğdu ve Aktimur adında iki evladı vardır. Eskişehir' de sancak beyliği yapmıştır. Aynı zaman da Osmanlı Devleti nin ilk subaşısıdır . Subaşı, bir diğer tabirle polis amiridir. Alpleri eğitmek, disiplini sağlamak, beldenin dirliği ve düzenini muhafaza etmek,cenk zamanı da yetiştirdiklerini komuta etmek onun vazifesidir. Tıpkı kendi gibi evlatları da bu göklü devlete hizmet etmiştir. Son olarak Gündüz Bey , İnegöl Savaşı(1299)'nda şehit düşmüştür.

İnegöl tarihi

İnegöl'ün tarihi, 1847 ve 1942 yıllarında yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre M.Ö. 3.000 yıllarına kadar uzanmaktadır. 5.000 yıllık bir geçmişe sahip İnegöl'de sırasıyla Hititler (M.Ö.2.000), Bitinyalılar (M.Ö.7.yy.), Lidyalılar (M.Ö.6.yy.), Persler (M.Ö.5.yy.), Makedonyalılar (M.Ö.5.yy.) hüküm sürmüşlerdir. M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında Bergama Krallığı ile beraber Roma İmparatorluğu hakimiyeti altına giren İnegöl, M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun bölünmesinden sonra, önce Doğu Roma İmparatorluğu, daha sonra da Bizans İmparatorluğu egemenliğine geçmiştir.

Uzun süre Bizans İmparatorluğu egemenliğinde kalan İnegöl, 1071 Malazgirt zaferinden sonra kısa bir süre içinde Anadolu'nun Türkler tarafından fethiyle birlikte Selçuklu hakimiyeti altına girdi (1078). Ancak Haçlıların İznik'i geri almak için yaptıkları Haçlı Seferi sonucunda 1097 yılında tekrar Bizans egemenliğine bırakıldı. Bu tarihten sonra birkaç kez daha Türkler ve Bizans İmparatorluğu arasında el değiştiren İnegöl, Osmanlı Beyliğinin kuruluşuna kadar Bizans hakimiyeti altında kalmaya devam etti.

Osmanlı Beyliğinin kuruluş yıllarına denk gelen dönemde (1299-1300) Osman Bey'in yakın dostu ve komutanlarından biri olan Turgut Alp, İnegöl'ün fethini gerçekleştirdi. (Bugün ilçemizin bir mahallesi ve bir köyüne Turgut Alp'in adı verilmiştir.)

İnegöl'ün Bizans dönemindeki adı “Anglecoma”dır. Kaynaklarda İnegöl isminin değişik şekillerde yazımına rastlanmaktadır. Ancak Osmanlı eserlerinin çoğunda Ayna-Göl veya İne-Göl şeklinde yazıldığı görülmektedir. Seyahatnamesinde İnegöl'ün Ezinegöl'den türediğini enleten Evliya Çelebi İnegöl'ün Cuma günü, yani o günkü söylenişe göre Ezine günü fethedildiği için “Ezinegöl” adını aldığını, zamanla baştaki “Ez” kısmının kaldırılarak yalnızca İnegöl olarak adlandırıldığını rivayet etmektedir.

Ayrıca Osmanlı döneminde refah, huzurlu, mamur veya konumu nedeniyle ayrıcalığı bulunan şehir veya yerlerin başına “İne” ekinin getirildiği görülmektedir. (İnebolu, İnebahtı, İneçay, İneoba gibi.)