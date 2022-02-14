İlaca zam mı geldi? 2022 ilaç fiyatları arttı mı? İlaca ne kadar yüzde kaç zam yapıldı? Bir süredir ilaçlara zam geleceği iddiası görsel ve yazılı basında yer alıyordu. Artan döviz kurları nedeniyle ilaç fiyatlarına kur düzenlemesi yapıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamaya göre ilaç fiyatlarında yapılan düzenleme 5 gün sonra devreye girecek.

Döviz kurlarında son aylarda yaşanan yukarı yönlü hareketten sonra ilaç fiyatlarında kur artışı düzenlemesi yapıldı.

İlaca zam mı geldi? 2022 ilaç fiyatları arttı mı?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda;

1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

2- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3- Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması kararları alınmıştır."

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nedir?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olarak görev yapan ve Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurumu.

TBMM, 2 Mayıs 1920 tarihinde çıkardığı 3 sayılı kanunla "Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti"ni, yani bugünkü adıyla, Sağlık Bakanlığını kurmuştur.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1936 yılına kadar Hıfzısıhha Dairesi, 1936'dan 1946 yılına kadar ise, Hıfzısıhha İşleri Umum Müdürlüğüne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürüttü. 11 Şubat 1946 tarih ve 4862 sayılı yasayla Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğüne dönüştürülen kurum, 28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararname ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adını aldı. Kurumun ilk genel müdürü, eczacı Münir Osman Eren'dir. 2 Kasım 2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının yapılanmasına ve sağlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak özel bütçeli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kuruldu. Başkanlık sistemine geçilmesinin ardından Kurumun organizasyonu ve görevleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir. .