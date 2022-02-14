Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın, Kasr El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katılacak, baş başa görüşecek.

Erdoğan, toplantı sonrasında Bin Zayid tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak. AA .