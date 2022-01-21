İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatili (yarıyıl) ne zaman bitecek? 2. dönem hangi gün başlıyor? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladı. 21 Ocak'ta karnelerini alan milyonlarca öğrenci tatile başladı. Tatil planları yapmaya başlayan öğrenciler ve aileler de ikinci dönemin ne zaman başlayacağını ve 15 tatilinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte milyonlarca öğrenicinin yarı yıl tatilinden sonra okula döneceği tarih...

İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatili (yarıyıl) ne zaman bitecek? 2. dönem hangi gün başlıyor? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladı. 21 Ocak'ta karnelerini alan milyonlarca öğrenci tatile başladı. Tatil planları yapmaya başlayan öğrenciler ve aileler de ikinci dönemin ne zaman başlayacağını ve 15 tatilinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte milyonlarca öğrenicinin yarı yıl tatilinden sonra okula döneceği tarih...

18 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkyarıyı tamamladı ve alınan karnelerden sonra tatile başladı. 21 Ocak Cuma günü tüm Türkiye'de dağıtılan karneleri alan öğrenciler tatil planlarına başladı. Tatil için bir yandan plan yapan öğrenciler bir yandan da tatilin ne zaman biteceğini merak edip araştırmaya başladı.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

15 Tatili 21 Ocak Cuma günü başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 2 hafta boyunca tatilin keyfini çıkaracak. Hafta sonları ile birlikte öğrenciler 16 gün tatil yapacak ve 7 Şubat Pazartesi okula dönecek.

15 tatili (yarıyıl) ne zaman bitecek?

2021-2022 Eğitim-Öğretim takvimine göre öğrenciler eğitimlerine 6 Eylül Pazartesi günü başladı. 15 tatil, 21 Ocak günü başlayadı. Öğrenciler 7 Şubat günü okullarında olacak.

2. dönem hangi gün başlıyor?

7 Şubat Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak. 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Yaz tatili ise 17 Haziran Cuma günü başlayacak.

Sömestir tatili nedir?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır. Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestr tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.