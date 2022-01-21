15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün? İkinci dönem ne zaman hangi gün başlayacak? 18 milyon öğrenci ile 1 milyona yakın öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladı. 21 Ocak'ta karnelerini alan öğrenciler tatile başladılar. Tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını şimdiden merak ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının da arttığı son günlerde yarıyıl tatilinin uzatılması da gündemdeydi. Peki 15 tatili uzatılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ile 1 milyona yakın öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim döneminin birinci yarısını tamamladı. Öğrenciler ve öğretmenler tatil planı yapmaya şimdiden başladı. Öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını okullara ne zaman dönüleceğini merak etmeye başladı. 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün? İkinci dönem ne zaman hangi gün başlayacak? sorusu pek çok öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. İşte yarı yıl tatiline ilişkin gelişmeler...

15 tatili ne zaman bitecek?

15 tatili adından da anlaşılacağı üzere 2 hafta süren bir dönem tatilidir. Öğrenciler 2021-2022 yılında 15 tatile 21 Ocak'ta başladı. İki hafta tatil yapacak olan öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü okullarındaki yerini almak zorunda olacak.

Yarıyıl tatili kaç gün?

Yarıyıl tatili bu sene 16 gün olacak. Hafta sonlarını da sayarsak 17. günde öğrenciler okullarında olacak.

İkinci dönem ne zaman hangi gün başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2. dönem ne zaman bitecek?

2. dönem ise bu hesaplamalara göre; 7 Şubat Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili uzatılacak mı?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili 4 Şubat cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası yarı yıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Özer açıklamasında şunları söyledi: "7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

Sömestir tatili nedir?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır. Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestr tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.