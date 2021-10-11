İHA avcısı 'Fedai' özellikleri nedir? Fedai menzili kaç kilometre? Türk savunması yerli ve milli ürünlerle güçlenmeye devam ediyor. İnsansız hava araçlarının çatışma sahasında ve keşif alanında ne kadar etkili olduğu görülmeye başlandı. İHA'lara karşı da yeni savunma sistemlerinin yapılması zorunluluk olarak karşımızı çıkıyor. Türk mühendisleri de İHA avcısı Fedai'yi üretti. Fedai'nin yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor.

Türk savunması yerli ürünlerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak İHA avcısı olarak adlandırılana Fedai'nin ilk uçuşu da yakın zamanda gerçekleşecek. Günümüzde insansız hava araçlarının önemi her geçen gün artıyor. İHA'lara karşı savunma da bu analmada büyük önem arz ediyor. Türk mühendisleri de İHA'ları avlayacak bir sistem üzerinde uzun zamandır çalışıyordu. Fedai adı verilen İHA avcısının ykın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Peki İHA avcısı 'Fedai' özellikleri nedir? Fedai menzili kaç kilometre?

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, yaptığı açıklamada, Fedai'nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi. Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı dronlarını durdurmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

İHA avcısı 'Fedai' özellikleri nedir?

Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı dronlarını durdurmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

Canlı "Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık." dedi.

İHA'lar kullanılarak askeri tesislere, havaalanlarına, hangarlara, kritik devlet dairelerine, petrol rafinerilerine, limanlara saldırılar düzenlendiğine değinen Canlı, bunları önlemek amacıyla geliştirilen; Fedai, radar, termal kamera ve kontrol biriminden oluşan drone önleme sistemine "drone killer"dan yola çıkarak DROKA adını verdiklerini söyledi.

Canlı, radar 10-12 kilometreden herhangi bir uçan yabancı cismi tespit ettiğinde elektro optik süitin gündüz, gece, sis fark etmeksizin oraya döndüğüne ve cismin analiz edilerek tahdit olup olmadığına karar verildiğine işaret ederek, gelen cismin koordinat, yön, hız bilgilerinin oto pilota yüklenmesi sonrasında Fedai'nin tüpten otomatik ayrılarak hedefe yöneldiğini aktardı.

Fedai'nin tehdide yaklaşınca kendi optik arama sistemiyle hedefin üzerinde, sürü halinde ise içinde patladığını belirten Canlı, "Oldukça geniş bir yarıçap içerisinde etkili, yani vurmasına gerek yok. Çok etkili harp başlığı var, tehditlerin hepsini düşürüyor. Görev iptal edilirse meskun mahal üzerindeyse havada patlatılıyor, değilse paraşüt açarak aşağı indiriliyor ve tekrar kullanıma hazırlanıyor." diye konuştu.

Harp başlığındaki 10 bin parçacıkla tehdidi avlayacak

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu ise Fedai'nin harp başlığına ilişkin bilgiler verdi.

Buna göre, Fedai'nin harp başlığında yaklaşık 10 bin parçacık yer alıyor. 1 kilogram termobarik etkili PBX patlayıcı kullanılan harp başlığının toplam ağırlığı ise 2,5 kilogramı buluyor.

Fedai'nin etkili menzil yarı çapı 25 metre olarak öngörülürken, bu durum sahada test edildi. Kullanılan patlayıcı anti-materyal ve termobarik etkinlik sağlıyor. Bu nedenle hedef Fedai'den çıkan parçacıklardan kurtulsa bile basınç etkisiyle etkisiz hale getirilecek. Fedai'de kullanılan patlayıcı da proje için yerli ve milli olarak geliştirilip üretildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.