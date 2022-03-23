İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT tam mavi kart aylık abonman ücreti kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan hızlı artış araç sahipleri kadar toplu taşıma kullananları da endişelendiriyor. CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta yaptıkları ortak açıklamada toplu taşımaya zam gelmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilmişti. İzmir ve Ankara'nın ardından İstanbul'da da İETT otobüslerine ve İETT ulaşımlarına yüklü bir zam yapılması an meselesi. UKOME İETT'ye zam gündemiyle 23 Mart'ta toplanacak.

İstanbul'da vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının görüşülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı 23 Mart'ta yapılacak. Toplantının ana gündem maddesinin İETT ücretlerine zam yapılması olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından akaryakıt fiyatlarına son bir kaç haftada peşe peşe zam yapılmıştı. Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine de zamlar gelmeye başladı. İzmir ve Ankara'nın ardından İstanbul'da İETT ücretlerine de büyük bir zammın geleceği tahmin ediliyor.

İETT'ye zam mı geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı 23 Mart'ta gerçekleşecek. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından vatandaşlar bir süredir İETT'ye zam gelmesinden endişe ediyordu. Ancak beklenen zam gelmek üzere. UKOME toplantısında İETT dahil ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifleri oya sunulacak. UKOME toplatnısından gelecek olan sonuçları haberimize ilerleyen dakikalarda ekleyeceğiz.

İETT'ye yüzde 50 zam gelebilir

İETT Genel Müdürü Bilgili ulaşım zamlarına ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu. Bilgili İETT Kağıthane Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısında konuştu. Bilgili açıklamasında "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi.

Açıköğretim Fakültesi öğrenci aylık iptal mi edilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 25 yaş üstündeki AÖF öğrencilerini ilgilendiren kararlar da alınabilir. Sözcü'de yer alan habere göre 25 yaş üstü Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin indirimli İstanbulkart yerine öğretmen indiriminden yararlanmasının teklif edilmesi bekleniyor.

İETT öğrenci aylık ne kadar oldu?

Toplu taşıma ücretlerine en son, 2021 yılının aralık ayında alınan ve 1 Ocak 2022 itibariyle uygulamaya konulan karar ile yüzde 36 oranında zam yapılmıştı. 1 Ocak 2022 fiyat tarifesine göre İETT öğrenci aylık abonman ve tam mavi kart aylık ücretleri aşağıdaki gibidir;

Tam aylık mavi kart 430 TL

Öğrenci aylık abonman İstanbulkar ücreti 78 TL

Öğretmen aylık indirimli kart 266 TL

60 yaş aylık kartı 266 TL

İETT biniş ücreteri ne kadar? (Öğrenci-tam-indirimli)

Tam bilet tarifesi 5.48 TL

Öğrenci 2.66 TL

Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 TL

Metrobüste (tam uzun mesafe) 8.13 TL

Öğrenci 2.66 TL

Öğretmen ve 60 yaş 4.46 TL

Mavi Kart aylık ne kadar oldu?

Tam mavi kart aylık akbil 1 Ocak 2022'de 430 liraya yükseldi.