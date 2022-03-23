25 yaş üstü öğrenci İstanbulkart (akbil) kalktı mı? 25 yaşından büyük öğrenci İETT aylık abonman kart iptal mi edilecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'ye zam için çalışmalara başladı. İETT'ye yüklü oranda zam gelmesi beklenirken 25 yaş üstü öğrencilerin indirimli aylık İstanbulkart kullanımına da düzenleme getirileceği ifade edildi. İstanbul'da on binlerce kişi 25 yaşından büyük öğrenci kartı kullanıyor. Son gelen açıklamada ise 25 yaş üstü İETT indirimli geçiş düzenlemesinin sadece Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerini kapsayacağı belirtildi.

25 yaş üstü öğrenci İstanbulkart (akbil) kalktı mı? 25 yaşından büyük öğrenci İETT aylık abonman kart iptal mi edilecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'ye zam için çalışmalara başladı. İETT'ye yüklü oranda zam gelmesi beklenirken 25 yaş üstü öğrencilerin indirimli aylık İstanbulkart kullanımına da düzenleme getirileceği ifade edildi. İstanbul'da on binlerce kişi 25 yaşından büyük öğrenci kartı kullanıyor. Son gelen açıklamada ise 25 yaş üstü İETT indirimli geçiş düzenlemesinin sadece Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerini kapsayacağı belirtildi.

Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş toplu taşımaya zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdi. İETT ücretlerine geçtiğimiz günlerde zam yapılacxağı açıklanmıştı. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili yaptıüı açıklamada ""Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum" demişti. Bilgili ayrıca İETT öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılmasının da gündemde olduğunu ifade etmişti.

25 yaş üstü öğrenci İstanbulkart (akbil) kalktı mı?

Öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üzeri çok kişi olduğunu söyleyen Bilgili, "Bu İETT'nin tek başına belirleyeceği bir konu değil. Bu İBB'nin konusu ve mart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısında bu konu hakkında bir öneri sunacaktır" ifadelerini kullandı.

25 yaştan büyük öğrenci İETT aylık abonman kart iptal mi edilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı 23 Mart 2022'de saat 14.00'da başlayacak. Bu toplantıda İETT ulaşım ücretlerine yapılacak zam belirlenecek. Toplantıda ayrıca 25 yaş üstü öğrencileri de ilgilendiren çok önemli kararlar alınabilir. UKOME toplantısında 25 yaş üstü Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin indirimli İstanbulkart yerine öğretmen indiriminden yararlanmasının teklif edilmesi bekleniyor. Bu teklifin nasıl sonuçlanacağı ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

25 yaşından büyük öğrenciler indirimli örenci kartı kullanamayacak mı?

25 yaş indirimli sınırlamasının sadece AÖF öğrencileri için uygylanması bekleniyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin yaşı kaç olursa olsun öğrenci İstanbulkart (akbil) kullanmaya devam edebilecek.

İstanbulkart İETT ücretleri ne kadar?

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira oldu. Tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak belirlendi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8.13 lira, öğrenci 2.66 lira, öğretmen ve 60 yaş 4.46 lira oldu.