İETT Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 25 yaş üstü öğrenci indirimli aylık abonman İstanbulkart iptal mi edilecek? AÖF öğrenci aylık İETT İstanbulkart zam mı geldi? sorusu şu sıralar binlerce İstanbullu tarafından sorulmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle İETT toplu taşımaya büyük bir zam yapma hazırlığında. İETT ayrıca 25 yaş üstü AÖF öğrencilerinin indirimli bilet kullanması ile ilgili de düzenleme yapabilir. Daha önce CHP'li belediyeler toplu taşımaya zam gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

İETT Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 25 yaş üstü öğrenci indirimli aylık abonman İstanbulkart iptal mi edilecek? AÖF öğrenci aylık İETT İstanbulkart zam mı geldi? sorusu şu sıralar binlerce İstanbullu tarafından sorulmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle İETT toplu taşımaya büyük bir zam yapma hazırlığında. İETT ayrıca 25 yaş üstü AÖF öğrencilerinin indirimli bilet kullanması ile ilgili de düzenleme yapabilir. Daha önce CHP'li belediyeler toplu taşımaya zam gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya piuyasalarında brent petrol fiyatlarında adeta patlama yaşanmıştı. Petrol piyasalarındaki yükseliş yurt içinde de benzin ve mazota yüklü miktarda zam olarak yansıdı. Belediye toplu taşımalarına zam beklentisi arttı. İETT'de toplu taşımaya zam gündemi ile toplanıyor. İETT'de öğrenci aylık ve tam mavi kart abonman ücretlerine ciddi oranda zam yapılması bekleniyor.

İETT'ye dev zam geliyor!

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili zam ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşı endişelendirdi. Bilgili açıklamasında zam oranın yüzde 50'den az olmayacağının sinyalini verdi. Bilgili açıklamasında şunları söyledi: "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından da tolu taşıma zammına ilişkin geçtiğimiz hafta ortak açıklama gelmişti. Açıklamada "Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde ciddi artış olacak." denilmişti.

Açıköğretim Fakültesi öğrenci aylık iptal mi edilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı toplu taşımaya zam gündemi ile toplanıyor. İETT İstanbulkart kulalnımı ile ilgili düzenlemelerin de UKOME'de gündeme gelmesi bekleniyor. İddiaya göre İETT'de 25 yaş üstü AÖF (Açıköğertim Fakültesi) öğrenci indirimlerinin de düzenlenmesi bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre 25 yaş üstü Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin indirimli İstanbulkart yerine öğretmen indiriminden yararlanmasının teklif edilmesi bekleniyor.

İETT öğrenci aylık zam mı geldi?

İETT'ye zam gündemi ile UKOME toplandı. Toplantıda artan maliyetler nedeniyle toplu taşımaya yapılacak zam oranı belirlenecek. İstanbul'da yüz binlerce öğrenci, aylık İETT öğrenci kartlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Zam oranı henüz netlik kazanmadı. Toplu taşıma ücretlerine en son, 2021 yılının aralık ayında alınan ve 1 Ocak 2022 itibariyle uygulamaya konulan karar ile yüzde 36 oranında zam yapılmıştı.

İETT İstanbulkart (öğrenci, mavi kart) aylık abonman ne kadar oldu?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

Mavi Kart aylık ne kadar oldu?

Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. .