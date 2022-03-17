İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar? İETT tam mavi kart aylık abonman kaç TL oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatları büyük bir artış gösterdi. Bu durum yurt içinde benzin ve mazota zam olarak yansıdı. Peş peşe gelen zamlardan sonra toplu ulaşıma da zam gelmesinden endişe ediliyordu. İzmir ve Ankara'nın ardından İstanbul'da da İETT ücretlerine zam yapılması gündemde. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili açıklamasında meslek örgütlerinin yüzde 100 zam talebi olduğunu belirtti. Peki İTT otobüs ücretlerine yüzde yüz zam mı gelecek?

İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar? İETT tam mavi kart aylık abonman kaç TL oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatları son bir kaç haftada adeta uçuşa geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ile birlikte Türkiye'de de benzin ve mazot litre satış fiyatlarına zam geldi. Peş peşe zamların ardından CHP'li belediyelerden toplu ulaşıma zam gelmesi kaçınılmaz açıklaması yapılmıştı. İzmir ve Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi ve gözer İstanbul'a çevrildi.

İETT'ye zam mı geldi?

İstanbul'da İETT ücretlerine henüz resmi bir zam gelmedi. Ancak yapılan açıklamalara bakılırsa büyük bir zam kapıda. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, meslek örgütlerinin yüzde 100 zam talebi olduğunu belirterek, "UKOME'de bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakımın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

İETT'ye ne kadar zam gelecek?

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İstanbulluları üzecek açıklamayı yaptı. Bilgili açıklamasında şunları söyledi: "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

İETT İstanbulkart öğrenci aylık abonman-Tam mavi kart aylık ne kadar oldu?

İstanbul'da İETT öğrenci aylık abonman ve tam mavi kart aylık abonman ücretlerine henüz bir artış yapılmadı. İETT zammının yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

Mavi Kart aylık abonman ücreti ne kadar?

Tam mavi kart aylık abonnan İstanbulkart 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.