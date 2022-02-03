İETT zam mı geldi? İETT İstanbulkart (öğrenci, mavi kart) aylık abonman ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulkartlara zam yapıldığını duyurdu. Yüzde 92'ye kadar İstanbulkart'a zam yapıldığı duyurusundan sonra vatandaşlar da İETT otobüs, metro, metrobüs seferlerine zam mı geldi? diye merak eder oldu. Gelen zamlar sadece İstanbulkart için geçerli. İstanbulkart zam duyurusu ulaşım ücret zammı anlamına gelmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulkartlara zam yapıldığını duyurdu. İETT'ye zam mı geldi? İETT İstanbulkart (öğrenci, mavi kart) aylık abonman ne kadar oldu? sorusu bu gelişme üzerine binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Yüzde 92'ye kadar İstanbulkart'a zam yapıldığı duyurusundan sonra vatandaşlar da İETT otobüs, metro, metrobüs seferlerine zam mı geldi? diye merak eder oldu. Gelen zamlar sadece İstanbulkart için geçerli. İstanbulkart zam duyurusu ulaşım ücret zammı anlamına gelmiyor.

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kullandığı İstanbulkart ücretlerine zam geldi. İETT seferlerinde kullanılan çeşitli İstanbulkartlar yüzde 92 oranında zamlandı.

İETT İstanbulkarta zam mı geldi?

İBB'nin açıkladığı zamlı tarifeye göre Anonim İstanbulkart fiyatı 13 liradan 25 liraya yükseldi. Yaşanan artış yüzde 92 seviyesinde oldu. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi. Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

İETT zam mı geldi?

İstanbulkart ücretlerine gelen zam ulaşım zammı yada abone ücretlerine zam yapıldığı anlamına gelmiyor. İBB öğrenci, mavi kart, indirimli, öğretmen abone ücretlerine 2022 yılının başında zam yapmıştı.

İETT İstanbulkart (öğrenci, mavi kart) aylık abonman ne kadar oldu?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı. .