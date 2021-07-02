İbrahim Reisi Türk mü? İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Azerbaycan Türkü mü? İran halkı yeni cumhurbaşkanını seçti. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. İbrahim Reisi'nin Türk olduğu söylentileri de gündeme gelmeye başladı. İbrahim Reisi muhafazakar bir hukukçudur. İbrahim Reisi 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı. İşte İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi...

İbrahim Reisi Türk mü? İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Azerbaycan Türkü mü? İran halkı yeni cumhurbaşkanını seçti. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. İbrahim Reisi'nin Türk olduğu söylentileri de gündeme gelmeye başladı. İbrahim Reisi muhafazakar bir hukukçudur. İbrahim Reisi 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı. İşte İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi...

İran halkı sandığa giderek yeni cumhurbaşlanlarını belirledi. İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. Reisi muhafazakar bir kimliğe sahip. Reisi aynı zamanda hukukçudur. İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi'nin Orta Doğu'nun şekillenmesinde yepyeni bir dönemin kapılarını açacağı söyleniyor. Bir yandan ABD yaptırımları ile mücadele bir yandan da komuşarla ilişkiler konusunda Reisi'yi zor bir süreç bekliyor. Peki İbrahim Reisi Türk mü?

İbrahim Reisi Türk mü?

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçildi. İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türk olduğu iddiaları da gündeme gelmiştir. Ancak nu konu ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Reisi muhafazakârların adayı olmasına rağmen İran Azerbaycanı'ndaki Türklerin çok büyük bir çoğunluğunun oylarını aldı.

İbrahim Reisi kimdir?

İbrahim Reisi 14 Aralık 1960 yılında Meşhed'de dünyaya geldi. İbrahim Reisi İranlı muhafazakar bir politikacıdır. İbrahim Reisi aynı zamanda hukukçu ve İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanıdır.

Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç savcısı olarak başladı. Görevinde hızla yükselen Reisi, kısa sürede Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu.

İbrahim Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı.

Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "katliam ayetullahı" olarak adlandırılıyor. O dönem yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği öne sürülüyor.

Ülkede 19 Mayıs 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Reisi, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı seçimleri kaybetti.

Siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınan Reisi, idamlarda oynadığı rol hakkında kamuoyunun önünde hiçbir açıklama yapmadı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da desteklendiği öne sürülen İbrahim Reisi'nin ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adaylar arasında geçiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.