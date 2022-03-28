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TIMETURK / GENEL / İBB bursu 3. taksit ödemesi | İBB bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu 3. taksit yattı mı?

İBB bursu 3. taksit ödemesi | İBB bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu 3. taksit yattı mı?

İBB bursu 3. taksit ödemesi | İBB bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu 3. taksit yattı mı? soruları binlerce öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. Her sene başvuruların yapıldığı İBB bursları 3 taksit halinde hesaplara yatıyor. Öğrenciler Nisan ayının gelmesiyle İBB bursu 3. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İBB Genç Üniversiteli Bursu son taksit gelişmeleri haberimizin detayında olacak...

36 Dakika Önce
2022-03-28 11:40:09
İBB bursu 3. taksit ödemesi | İBB bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu 3. taksit yattı mı?

İBB bursu 3. taksit ödemesi | İBB bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu 3. taksit yattı mı? soruları binlerce öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. Her sene başvuruların yapıldığı İBB bursları 3 taksit halinde hesaplara yatıyor. Öğrenciler Nisan ayının gelmesiyle İBB bursu 3. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İBB Genç Üniversiteli Bursu son taksit gelişmeleri haberimizin detayında olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Genç Üniversiteli Bursu" adında binlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlanıyor. Başvuruların online olarak yapıldığı bursu almaya hak kazananlar eğitimlerini ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahat geçiriyoır. İBB bursunu alan adaylar 3. taksidn ne zaman hesaplara yatacağını şimdiden merakla bekliyor.

İBB bursu 3. taksit ödemesi

İBB bursları 3 takist olarak hesaplara yatıyor. Değişik aralıklarla ödenenen bursaların sonucu taksidi binlerce öğrenci tarafından bekleniyor.

İBB Genç Üniversiteli bursu 3. taksit yattı mı?

İBB bursunun 3. taksit ödemesi henüz hesaplara yatmadı. İlerleyen günlerde ücretlerin öğrenci hesaplarına yatması bekleniyor.

İBB bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak?

İBB bursu 3. taksit ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Öğrenciler merakla 3. taksitlerin hesaplarına yatmasını bekliyor. Geçen sene yapılan burs ödeme takvimine bakıldığında İBB bursu 2. taksit ödemelerinin şubat-mart gibi, 3. taksit ödemelerinin ise nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor. Bursların hesaba yatırılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin cep telefonlarına bilgilendirme için SMS gönderiliyor.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor.

18 yaşımı doldurmayanlar nasıl İBAN numarası alacak?

Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.

Üniversitede kaydını donduran İBB bursu alabilir mi?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

İkameti İstanbul'da olup başka ilde öğrenci olanlar İBB bursu alabilir mi?

Evet. Başvuru yapılabilir.

Vakıf üniversitesi %50 burslu öğrenciler İBB bursuna başvurabilir mi?

Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

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