İBB bursu 3. taksit ne zaman? İBB Genç Üniversiteli bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İBB Genç Üniversiteli burs ödemeleri 3 taksit halinde yapılıyor. İBB bursunun 3. taksit ödemesinin de ne zaman, hangi tarihte yapılacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.

İBB bursu 3. taksit ne zaman? İBB Genç Üniversiteli bursu üçüncü taksit ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İBB Genç Üniversiteli burs ödemeleri 3 taksit halinde yapılıyor. İBB bursunun 3. taksit ödemesinin de ne zaman, hangi tarihte yapılacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.

Üniversite öğrencileri artan hayat pahalılığı karşısında burs alarak eğitimlerine daha rahat devam etmek istiyor. İhtiyaç sahibi binlerce öğrenci İBB bursuna başvuruda bulundu. Sonuçların açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan öğrenciler burs ödemelerinin yapılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İBB bursu geçen sene 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Burs ödemeleri ise 3 taksit halinde yapılıyor.

İBB bursu 3. taksit ne zaman?

İBB bursu 3. taksit ödemelerine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen sene yapılan burs ödeme takvimine bakıldığında İBB bursu 2. taksit ödemelerinin şubat-mart gibi, 3. taksit ödemelerinin ise nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor. Bursların hesaba yatırılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin cep telefonlarına bilgilendirme için SMS gönderiliyor.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB Genç Üniversiteli bursuna her yıl on binlerce kişi başvuruyor. İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 51 bin 890 öğrenci faydalanıyor.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor.

İBB bursu başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursuna kimler başvuramaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Daha önce burs alanlar yeniden başvuru yapabilir mi?

Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

Kayıt donduranlar burs alabilir mi?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.