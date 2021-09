İBB burs başvurusu başladı mı? 2021 İBB burs başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne kadar olacak?

İBB burs başvurusu başladı mı? Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla yüz binlerce üniversite öğrencisi sınıflarda yerini aldı. Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi anlamda daha kolay idame ettirebilmek için burs imkanlarını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen öğrenciler 2021 İBB burs başvuruları ne zaman yapılacak, başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki İBB bursu 2021 yılında ne kadar olacak?

İBB burs başvurusu başladı mı? Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla yüz binlerce üniversite öğrencisi sınıflarda yerini aldı. Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi anlamda daha kolay idame ettirebilmek için burs imkanlarını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen öğrenciler 2021 İBB burs başvuruları ne zaman yapılacak, başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki İBB bursu 2021 yılında ne kadar olacak?

Ailesi ve kendisi İStanbul'da ikamet eden on binlerce üniversite öğrencisi İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Son günler artan hayat pahalılığı nedeniyle öğrenciler burslara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyar oldu. Eğitim hayatlarını ekonomik olarak daha rajat geçirebilmek için çeşit çeşit burslara başvuran öğrenciler İBB'nin burs başvuru sayfasının açılmasını bekliyor. Neredeyse her gün İBB burs sayfasını ziyaret eden üniversiteliler İBB burs başvurusu başladı mı? 2021 İBB burs başvuruları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

2021 İBB burs başvurusu başladı mı?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden İBB bursları ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada burs başvurularının henüz başlamadığı ancak yakın zamanda burs başvurualrının alınmaya başlanacağı açıklandı. Yapılan duyuruda şöyle denildi: "Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."

2021 İBB burs başvuruları ne zaman yapılacak?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden yapılan açıklamaya bakılırsa İBB burs başvuruları yakın zaman içinde başlayacak. Bir kaç hafta içinde İBB burs başvurularının başlaması bekleniyor. İBB burs başvurusu yapmak isteyen ve başvuru süresini kaçırmak istemeyen öğrenciler İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesindeki duyuruları ve İBB'nin sosyal medya hesaplarındaki duyuruları yakından takip etmeli.

İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2021 yılında İBB burs başvurularının ekim ayının başlarında yada ortalarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında burs başvuru tarihleri Ağustos ayının sonunda açıklanmış, başvurular Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşmiştir.

2021 İBB bursu ne kadar?

İBB 2021 yılında ne kadar burs verecek sorusu öğrencilerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. İBB bursu 2020 yılında 3.200 TL olarak 3 taksit halinde ödenmişti. 2021 yılında ise İBB burslarına zam yapılması gündeme gelebilir. 2021 yılında İBB bursu 3500 TL civarında olabilir.

İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır. İBB burs başvuruları henüz başlamadı.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursuna başvuru yapamayacak olanlar kimler?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.