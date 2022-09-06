Hüseyin Çevik kimdir? Hüseyin Çevik hangi cemaatten? İsmailağa cemaatinden mi? Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Hüseyin Çevik Hoca'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada videoları paylaşılan Hüseyin Çevik İmam Hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle cezaevine giren ve geçtiğimiz gün cezası ev hapsine çevrilen Gülşen ile ilgili 'Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete.' dedi. Hüseyin Çevik'in hangi cemaatten olduğu da merak edilen konular arasında.

Hüseyin Çevik kimdir? Hüseyin Çevik hangi cemaatten? İsmailağa cemaatinden mi? Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Hüseyin Çevik Hoca'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada videoları paylaşılan Hüseyin Çevik İmam Hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle cezaevine giren ve geçtiğimiz gün cezası ev hapsine çevrilen Gülşen ile ilgili "Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete." dedi. Hüseyin Çevik'in hangi cemaatten olduğu da merak edilen konular arasında.

Hüseyin Çevik isimli hoca son zamanlarda yaptığı yorumlar ve değerlendirmeler ile sosyal medyada oldukça sık konuşulmaya başlandı. Gündeme dair yorumlarda da bulunan Hüseyin Çevik son olarak şarkıcı Gülşen ile ilgili konuştu. Çevik açıklamasında şunları söyledi: "Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi. Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun. El alemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra ‘bu insanlar sapık' diyorsunuz. ‘İmam hatipli sapık diyor' bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka" Bu açıklamaların ardından Hüseyin Çevik'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hüseyin Çevik kimdir?

Hüseyin Çevik son zamanlarda videoları ve yorumları ile sosyal medya platformlarında yer alıyor. Dini bilgiler ve İslam'a dair sohbetler veren Hüseyin Çevik güncel olaylar karşısında da açıklaamlarda bulunuyor. Hüseyin Çevik Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan Hüseyin Çevik İstanbul'da yaşıyor. Ticaret ile uğraşan Hüseyin Çevik evli ve çocuk babasıdır.

Hüseyin Çevik hangi cemaatten?

Hüseyin Çevik'in İsmailağa cemaatine yakın olduğu belirtiliyor. Ancak İsmailağa cemaati içinde yer aldığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Hüseyin Çevik İsmailağa cemaatinden mi?

Sosyal medyada açıkalmları sıkça paylaşılan Hüseyin Çevik'in İsmailağa cemaatine yakın olduğu biliniyor.