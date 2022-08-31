İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak kimdir? Mehmet Şükrü Dörtbudak ne dedi? Gözaltına mı alındı?

İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak kimdir? İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak ne dedi? Gözaltına mı alındı? Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada oldukça tartışılan Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın gözaltına alındığı haberleri geldi. Yaşanan gelişmeler üzerine vatandaşlar Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.