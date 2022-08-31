İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak kimdir? Mehmet Şükrü Dörtbudak ne dedi? Gözaltına mı alındı?
İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak kimdir? İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak ne dedi? Gözaltına mı alındı? Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada oldukça tartışılan Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın gözaltına alındığı haberleri geldi. Yaşanan gelişmeler üzerine vatandaşlar Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.
2022-08-31 13:34:24
İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak kimdir?
Mehmet Şükrü Dörtbudak Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi imamıdır. Mehmet Şükrü Dörtbudak yaptığı açıklamalar ile bir süredir sosyal medyada geniş yer buluyor.
Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın açıklamalarının ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Dörtbudak bugün serbest bırakıldı.
Şanlıurfa İl Müftülüğü Yetkilisi İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında soruşturma başlatıldığına dair bilgi verdi.
Mehmet Şükrü Dörtbudak ne dedi
Dörtbudak “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadelerini kullandı.
Mehmet Şükrü Dörtbudak gözaltına mı alındı?
Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak gözaltına alındığı bilgisi verildi. İmam Dörtbudak daha sonra serbest bırakıldı.
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