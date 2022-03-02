Hileli ve taklit 371 firma ve 559 ürenler listesi | Hangi markalar hile yaptı? Hileli ürünler hangisi? Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını hiçe sayarak ürünlerinde taklit ve hile yapan 371 firmaya ait 559 ürünü ifşa etti. Ürünlerinde hile yapan markaların hangileri olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 parti ürünün listesi.

Hileli ve taklit 371 firma ve 559 ürenler listesi | Hangi markalar hile yaptı? Hileli ürünler hangisi? Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını hiçe sayarak ürünlerinde taklit ve hile yapan 371 firmaya ait 559 ürünü ifşa etti. Ürünlerinde hile yapan markaların hangileri olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 parti ürünün listesi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerindeki sahtecilikle mücadeleye devam ediyor. İncelenen ve analizleri yapılan pek çok üründe hile ve taklit tağşiş tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bu markları ve firmaların isimlerini sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada 371 firmaya ait 559 parti üründe hile olduğu açıklandı. Vatandaşa taklit ürünler ve hilel ürünler yediren firmaların listesi ve markaları ifşa edildi.

Yukarıdaki listeyi indirerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği marka ve ürünlerin listesine erişebilirsiniz.

Hangi markalar hile yaptı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Özellikle gıda ürünlerinde yapılan hile ve taklitler pes dedirtti. pek çok üründen boya çıkarken insan sağlığını hiçe sayan maddeler de bulundu.

Tağşiş nedir?

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için “Ayar” kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.) Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir.

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