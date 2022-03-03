Hileli ürünler listesi | Hile yapan markalar hangileri? Hile ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 ürün hangisi? Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve hile yapan marka ve firmaların isimlerini sitesinden duyurdu. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi vatandaşın sıkça kullandığı ürünlerde hilye yapan markaların hangileri olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Hile ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 marka...

Hileli ürünler listesi | Hile yapan markalar hangileri? Hile ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 ürün hangisi? Gıda üzerinde taklit ve hile yapan ürünlerin denetlenmesine aralıksız devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı son açıkladığı listede hileli ürün satışı yapan firma ve markaları sitesinden duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2012 yılından bu yana açıklanan hileli ve tağşiş yapılan ürün ve markaların sayısı da binleri geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada “27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.” denildi. Vatandaşlara hileli ürün yediren markaların hangileri oldukları da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin tam listesine ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hile yapan 371 firmaya ait 559 ürünü sitesinden ifşa etti.

Hile yapan markalar hangileri?

Vatandaşlara hileli ürün yediren firma ve markaların hangileri olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 371 firmaya ait 559 markanın adını paylaştı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 parti ürünün listesi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerindeki sahtecilikle mücadeleye devam ediyor. İncelenen ve analizleri yapılan pek çok üründe hile ve taklit tağşiş tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bu markları ve firmaların isimlerini sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada 371 firmaya ait 559 parti üründe hile olduğu açıklandı. Vatandaşa taklit ürünler ve hilel ürünler yediren firmaların listesi ve markaları ifşa edildi.

Hile ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 ürün hangisi?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Özellikle gıda ürünlerinde yapılan hile ve taklitler pes dedirtti. pek çok üründen boya çıkarken insan sağlığını hiçe sayan maddeler de bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedarikini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir. İlgili açıklamaya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1556/Kamuoyuna-Duyurulur bağlantısından ulaşılabilir”