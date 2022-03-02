Hileli ürünler hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

Hileli ürünler hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Hileli ürünler hangileri? İşte açıklanan hileli ürünler...

Hileli ürünler hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Hileli ürünler hangileri? İşte açıklanan hileli ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Açıklamada, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığı ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Nereye şikayet edebiliriz?

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Hileli ürünler hangileri?

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, şekerli mamuller ve takviye edici gıdalarda taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesi yer aldı.

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