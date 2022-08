HBO Max nasıl izlenir? HBO Max Türkiye'den izlenir mi? HBO Max'e nasıl üye olunur? HBO kanalı nasıl ve nereden izlenir? Birbirinden iddialı dizilerle bilindik dijital platformlara rakip olan HBO Max beklenen bombayı patlattı. Dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından olan Game of Thrones'un devamı olan House of the Dragon dizisi HBO Max'te gösterime girdi. Dizi ilk bölümü ile izlenme rekorları kırdı. Türkiye'den de diziyi izlemek isteyenler HBO Max kanalının nasıl izleneceğini ve nasıl üye olunacağını araştırmaya başladı.

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones'in devam dizisi House of the Dragon ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. House of the Dragon dizisini ülkemizde izlemek isteyenler ise yasal olan yollardan diziyi izleyememekten şikayetçi. Dizi HBO Max platformunda yayınlanıyor. HBO kanalına ait tüm dizi ve yapımlar bundan sonra HBO Max platformu altında üyelik sistemi ile izlenebilecek. Ancak HBO Max bazı ülkelerde henüz hizmet vermiyor. Hizmet vermediği ülkelerden birisi de Türkiye. Durum böyle olunca ülkemizde HBO Max nasıl izlenir? HBO Max Türkiye'den izlenir mi? HBO Max'e nasıl üye olunur? HBO kanalı nasıl ve nereden izlenir? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor.

HBO Max nasıl izlenir?

HBO Max'i izleyebilmek için öncelikle HBO Max'in yayın yaptığı ülkeler arasında olmak gerekiyor. Türkiye'de HBO Max henüz hizmet vermiyor. 2022 yılında hizmet vermesi beklenen platformun ilerleyen aylarda Türkiye ile ilgili yeni bir duyuru yapması bekleniyor. HBO Max üyelikli bir sistemdir. HBO Max üye olunarak izlenebilir.

HBO Max Türkiye'den izlenir mi?

HBO Max ne yazık ki ülkemizden izlenmiyor. Geçtiğimiz aylarda HBO Max'in Türkiye'de hizmete gireceği ifade edilmiş hatta platformun Türkiye ayağı için bir genel müdür de belirlenmişti. Ancak ne olduysa sonraki zamanlarda HBO Max Türkiye planlarını askıya aldı.

HBO kanalı nasıl ve nereden izlenir?

HBO kanalı yabancı uydu kanalları üzerinden izlenebilir ancak HBO Max platformu dijital bir platform olduğu için üyelik sistemi ile izlenebilir. Ancak istesek de henüz HBO Max'e ülekmizde üye olamıyoruz.

HBO Max nedir?

HBO Max, AT&T'nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında duyurulmuş, 27 Mayıs 2020 tarihinde hizmete başlamıştır. HBO Max, HBO premium TV hizmetini temel alarak oluşturulmuş ve WarnerMedia'nın sahip olduğu dizi ve film kütüphane içeriğine de yer vermektedir.

HBO kanalı hakkında?

Home Box Office (HBO), Warner Bros. Discovery'e ait bir Amerikan Pay-TV televizyon ağıdır. Ana yan kuruluşu Home Box Office, Inc.'in üst şirketidir. Genel eğlence formatını koruyan ağda yer alan programlar, öncelikle sinema salonlarında yayınlanan sinema filmleri ve orijinal televizyon programlarının yanı sıra kablo tv için üretilmiş filmler, belgeseller, ara sıra komedi ve konser spesiyalleri ve periyodik geçiş programlarından (kısa filmler ve belgesel yapımından oluşan) oluşur. HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO Family, HBO Latino, HBO Signature, HBO Zone ve HBO HD kanalları bu gruba ait kanallardır. Kablolu televizyondan ya da uydudan para ile abone olduktan sonra izlenebilmektedir.