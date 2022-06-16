Haziran seminerleri zorunlu mu? Öğretmen yaz semineri ÖBA katılımı zorunlu mu, isteğe bağlı mı? Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karneleri alarak uzun bir yaz tatiline çıkacak. Öğretmenlerin yaz tatili ise seminerler nedeniyle biraz geç başlayacak. MEB bünyesinde görevli 1 milyondan fazla öğretmen 20-24 haziran tarihleri arasında seminer yapacak. ÖBA üzerinden online olarak yapılacak olan seminerlere katılımın zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yaz semineri (Haziran) zorunlu mu, isteğe bağlı mı?

Haziran seminerleri zorunlu mu? Öğretmen yaz semineri ÖBA katılımı zorunlu mu, isteğe bağlı mı? Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karneleri alarak uzun bir yaz tatiline çıkacak. Öğretmenlerin yaz tatili ise seminerler nedeniyle biraz geç başlayacak. MEB bünyesinde görevli 1 milyondan fazla öğretmen 20-24 haziran tarihleri arasında seminer yapacak. ÖBA üzerinden online olarak yapılacak olan seminerlere katılımın zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yaz semineri (Haziran) zorunlu mu, isteğe bağlı mı?

Milyonlarca öğrenci tüm kademelerde 17 Haziran itibari ile yaz tatiline çıkıyor. Öğretmenler de yaz mesleki çalışmalarının ardından tatile başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de öğretmen Haziran ayı seminerlerine ilişkin flaş açıklama geldi. Özer açıklamasında "Okullar kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağıyla uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Onun akabindeki 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."

Haziran seminerleri zorunlu mu?

Öğretmen haziran semineri bu sene de online yapılacak. ÖBA sistemi üzerinden yapılacak olan mesleki çalışamalara katılımın zorunlu olacağı tahmin ediliyor. Öğretmenler mesleki çalışmalarını ÖBA üzerinden tamamlayacak.

Öğretmen yaz semineri ÖBA katılımı zorunlu mu?

1 milyondan fazla öğretmen ve binlerce yönetici Haziran ayında başlayacak olan seminerlere katılım gösterecek. Seminer katılımları ise zorunlu olması bekleniyor.

Haziran seminerinde öğretmenler kaç ek ders alacak?

Öğretmen seminerleri 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Online olarak yapılacak olan seminerle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden olacak. Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

27-30 Haziran'da ek ders alınacak mı?

Öğretmenlere haziran seminer döneminde ek ders verileceği öürenildi. ogretmenmeb.com'da yer alan habere göre öğretmenler 27-30 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar fakat ek ders ücreti alamayacaklar.

ÖBA'ya nasıl giriş yapılır?

Öğretmenler "www.oba.gov.tr" adresinden MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılım sağlayabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak temin edilecek.