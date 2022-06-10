2022-2023 öğretmen 1. dönem semineri ne zaman? 2022 öğretmen Eylül semineri hangi gün başlayacak? Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1. dönem 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir. Öğretmenlerin de Eylül ayında seminer tarihleri de belli oldu. Takvime göre öğretmen seminerleri 01 Eylül Perşembe günü başlayacak 9 Eylül Cuma günü sona erecek.

2022-2023 öğretmen 1. dönem semineri ne zaman? 2022 öğretmen Eylül semineri hangi gün başlayacak? Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1. dönem 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir. Öğretmenlerin de Eylül ayında seminer tarihleri de belli oldu. Takvime göre öğretmen seminerleri 01 Eylül Perşembe günü başlayacak 9 Eylül Cuma günü sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öretüm yılını 17 Haziran'da dağıtılan karnelerle noktaladı. Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ise 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim öğretim takvimi MEB tarafından duyurdu. Öğretmenler de seminerlerin ne zaman hangi gün başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak edip araştırmaya başladı. Öğretmen seminer tarihleri de duyuruldu. İşte Eylül ayı öğretmen mesleki çalışmaların aşlayacağı gün...

2022-2023 öğretmen yaz semineri ne zaman?

2022-2023 yılının birinci dönemi ilk eylül ayı öğretmen seminerleri 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak. Okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül düşünüldüğü zaman öğretmen seminerlerinin 9 Eylül Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?

2022-2023 eylül ayı öğretmen seminerlerinin yüz yüze olacağı tahmin ediliyor. Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının yıl başlangıcında yüz yüze yapılıp yapılmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. İleryen günlerde konuyla ilgili MEB'den duyuru gelmesi bekleniyor.

2022 öğretmen Eylül semineri hangi gün başlayacak?

Öğretmen seminerleri önceki dönemlerde hafta başında yani pazartesi başlıyordu. 2022 yılında öğretmen seminerleri Perşembe günü başlayacak.

2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki

şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında;

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir.

3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 05 Eylül - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Birinci dönem ara tatili, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü sona erecektir.

6- Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 03 Şubat 2023 Cuma günü sona erecektir.

7- İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem ara tatili, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecektir.

9- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.