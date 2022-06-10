Öğretmenlerin tatili ne zaman bitecek? 2022 öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen Eylül seminerleri kaç gün sürecek? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü okullarında yerini alacak. Öğretmenler ise mesleki çalışma kapsamında okula öğrencilerden daha erken başlayacaklar. Peki öğretmen seminerleri online mi olacak? 2022-2023 birinci dönem başlangıcı seminerleri zorunlu mu?

Öğretmenlerin tatili ne zaman bitecek? 2022 öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen Eylül seminerleri kaç gün sürecek? soruları şu sıralar tatil planı yapan öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Tatil planında dönüş biletini şimdiden almak isteyen öğretmenler Eylül emeninerlerininaynın kaçında başlayacağını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de 2021-2022 eğitim öğretim yılını 17 Haziran'da noktaladı. Öğrencilerle birlikte yaz tatiline çıkan öğretmenlerin Eylül ayı seminer tarihleri belli oldu. Öğremen mesleki çalışmaları kapsamında öğretmenler okula öğrencilerden daha erken başlayacak. Peki 2022-2023 eylül ayında yapılacak olan seminerler ne zaman ayın kaçında başlayacak.

Öğretmenlerin tatili ne zaman bitecek?

MEB'in yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak. Dolayısıyla öğretmenlerin yaz tatili 1 Eylül Perşembe günü sona ermiş olacak. Öğretmenlerin eylül seminerleri 9 Eylül Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

2022 öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmenlerin 2022-2023 epğitim öğretim yılındaki birinci dönem eylül ayı seminerleri 1 Eylül'de başlayacak. Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılında neler yapılması gerektiği üzerinde dıuracak.

Öğretmen Eylül seminerleri kaç gün sürecek?

1 Eylül Perşembe günü başlayacak olan öğretmen seminerleri yaklaşık olarak 7 gün sürecek.

2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki

şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında;

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir.

3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 05 Eylül - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Birinci dönem ara tatili, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü sona erecektir.

6- Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 03 Şubat 2023 Cuma günü sona erecektir.

7- İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem ara tatili, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecektir.

9- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.