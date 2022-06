Hayali rakibine yumruk atan boksör video izle | Boş yere yumruk atan boksör öldü mü? Simiso Buthelezi neden öldü? WBF Afrika hafif siklet unvan maçında Siphesihle Mntungw ile karşılaşan Simiso Buthelezi karşılaşmayı kazanmak üzereyken hayali rakibine karşı yumruk sallamaya başlamıştı. Maçın hakemi araya girerek maçı sonlandırmış ve Siphesihle Mntungw'i galip ilan etmişti. Hayali rakibi ile dövüşen boksör videosu ile gündem olan genç boksörden kötü haber geldi.

Spor gündeminde oldukça fazla konuşulan bir olay acı sonla bitti. WBF Afrika hafif siklet unvan maçında Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmayı Simiso Buthelezi önde götürüken birden rakibini bırakarak hayali rakibine yumruk sallamaya başlamıştı. Maçı önde götüren Simiso Buthelezi bir ara üst üste yumruklarıyla rakibini ringin dışına yolladı. Buthelezi galibiyete çok yakınken rahatsızlandı. Ringin köşesinde yumruklarını savuran Buthelezi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdi ve maçın galibi Siphesihle Mntungw ilan edildi.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022