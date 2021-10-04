Havucu içecek olarak tüketmeyi denediniz mi?

Maydanozgiller ailesinden olan havuç her mevsim bulabildiğimiz sebzelerden. Zengin A vitamini içeriğine sahip havuç tüketildiğinde göz sağlığımıza oldukça faydalı. Peki bu faydalı havucu hiç içecek olarak tüketmeyi denediniz mi? Hem de vitamini kaybolmadan? Belki çocuklarınız havucu yemiyorken suyunu bayılarak tüketebilir! Gelin birlikte havuç suyu hazırlayalım ve havucun faydalarını öğrenelim...



Salatalara rendelediğimiz, yemeklerimize eklediğimiz havuç aromasıyla, rengiyle sevdiğimiz sebzelerden. Maydanozgiller familyasından havuç birçok hastalığa fayda sağlıyor. Hatta kanserden bile koruyor! Her gün bir bardak havuç suyu içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapmak ister misiniz?

Havuç suyu vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor?

Türk kimyager, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 3 ay boyunca akşam yemeklerinin ardından taze sıkılmış 1 bardak havuç suyu içerek vücudumuza birçok fayda sağlayacağımızı söylüyor. Fakat önemli bir nokta var, havuç suyu içtikten sonra başka hiçbir şey tüketmemeniz gerekiyor. Gelelim havucun faydalarına...

Havuç vücudumuzu kanserden koruyor. Meme, kolon ve prostat kanseriyle adeta savaşıyor.

İçeriğindeki zengin A vitamini sayesinde gözlerimize sağlık kazandırıyor. Yaşlılık sebepli çıkan katarakttan ve başka göz hastalıklarından gözlerimizi koruyor.

Sık sık mide yanması şikayeti yaşıyorsanız havuç suyu size derman olacak. Çünkü havuç suyu midedeki ve yemek borusundaki yanma hissini durduruyor ve sindirim sistemine rahatlık veriyor.

İçtiğimiz havuç suyu sayesinde vücudumuzda kan dolaşımı hızlanıyor, damar tıkanmaları önleniyor. Bu sayede de kalp sağlığımız daha iyiye gidiyor.

Erkeklerde yaşanan iktidarsızlık problemi havuç suyuyla çözülüyor.

Havuç suyu beyindeki zarar görmüş hücreleri onarıyor. Zayıf hafızaya, demansa ve Alzheimer'a şifa oluyor.

Havuç suyu kolonu ve karaciğeri temizleyip, toksinleri vücudumuzdan dışarı atıyor.

Havuç bol miktardaki potasyum içeriğiyle cildimize nem kazandırıyor, cilt lekelerini ortadan kaldırıyor, cildin daha sağlıklı gözükmesine katkı sağlıyor.

Anne adaylarında amniyon sıvısını artırıyor ve bu sayede bebeğin gelişimine fayda sağlıyor.

Havuç suyu nasıl hazırlanır?

4-5 tane havucu küçük parçalara ayırıp blender yardımıyla ezin. Püre haline gelen havuca bir bardak kaynar su ekleyin ve karıştırın. Havuç suyunuz hazır. Akşam yemeğinden sonra afiyetle içebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.