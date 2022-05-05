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TIMETURK / GENEL / Hastaneler kapalı mı, neden kapalı? 5 mayıs poliklinikler açık mı? 5 Mayıs Perşembe hastaneler açık mı? Devlet hastanesi 5-6 mayıs doktor var mı?

Hastaneler kapalı mı, neden kapalı? 5 mayıs poliklinikler açık mı? 5 Mayıs Perşembe hastaneler açık mı? Devlet hastanesi 5-6 mayıs doktor var mı?

Hastaneler kapalı mı, neden kapalı? 5 mayıs poliklinikler açık mı? 5 Mayıs Perşembe hastaneler açık mı? Devlet hastanesi 5-6 mayıs doktor var mı? soruları 5 Mayıs Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sağlık sendikası Hekimsen yaptığı açıklamada 5 Mayıs ve 6 Mayıs'ta grevde olacaklarını duyurmuştu. Peki 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler açık mı yoksa kapalı mı? Kamu sendikası Hekimsen, sağlık çalışanlarının sorunları nedeniyle grev yapma kararı aldı. Hekimsen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde doktorların görev bırakacağı belirtildi.

21 Saat Önce
2022-05-05 08:56:47
Hastaneler kapalı mı, neden kapalı? 5 mayıs poliklinikler açık mı? 5 Mayıs Perşembe hastaneler açık mı? Devlet hastanesi 5-6 mayıs doktor var mı?

Hastaneler kapalı mı, neden kapalı? 5 mayıs poliklinikler açık mı? 5 Mayıs Perşembe hastaneler açık mı? Devlet hastanesi 5-6 mayıs doktor var mı? soruları 5 Mayıs Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sağlık sendikası Hekimsen yaptığı açıklamada 5 Mayıs ve 6 Mayıs'ta grevde olacaklarını duyurmuştu. Peki 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler açık mı yoksa kapalı mı? Kamu sendikası Hekimsen, sağlık çalışanlarının sorunları nedeniyle grev yapma kararı aldı. Hekimsen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde doktorların görev bırakacağı belirtildi.

Sağlık çalışanları sorunlarına çözüm bulunması için geçtiğimiz günlerde de iş bırakma kararı almıştı. Bazı hastanelerde görevli doktorlar eylem nedeniyle görev yapmamıştı. Hekimler geçtiğimiz aylarda da yaptıkları görev burakmaya Mayıs ayında da devam edecek. Hekimsen'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kafaları karıştırdı.

Hastaneler kapalı mı, neden kapalı?

Kamu sendikası Hekimsen, sağlık çalışanlarının sorunları nedeniyle grev yapma kararı aldı. Hekimsen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde doktorların görev bıracakacağı belirtildi.

5 Mayıs Perşembe hastaneler açık mı?

Hekimsen açıklamasında "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. Greve aile hekimlerinin de katılması bekleniyor.

5 mayıs poliklinikler açık mı?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

Grev nedir?

Grev; çalışanların, yaptıkları işi toplu reddedişinden kaynaklanan iş durdurma eylemidir. Grev genellikle çalışanların yaşadıkları memnuniyetsizliklere karşılık olarak meydana gelir. Grevler, fabrikalarda ve madenlerde toplu işgücünün öneminin arttığı Sanayi Devrimi sırasında önemli hale gelmiştir ancak fabrika sahiplerinin işçilerden çok daha fazla siyasi gücü olması nedeniyle çoğu ülkede grevler çabucak yasa dışı hale getirilmiştir. Çoğu batı ülkeleri 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında grevi kısmen yasallaştırmıştır.

5-6 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Aile hekimleri 5 Mayıs-6 Mayıs'ta grevde mi? Neden kapalı? Aile Sağlığı Merkezleri 5-6 Mayıs'ta çalışıyor mu?
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