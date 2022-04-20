5-6 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? Devlet hastanesi 5 Mayıs Perşembe, 6 Mayıs Cuma randevu alınacak mı? Doktorlar grevde mi? Sağlık çalışanları yaşadıkları sorunlara çözüm getirilemediği iddiası ile bir kez daha greve gidiyor. Sağlık sendikası Hekimsen'den konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada doktorların 6 gün iş bırakma eylemi yapacakları belirtildi. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü doktorlar eylemde olacak. Peki bu günlerde Sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri), Devlet hastaneleri açık mı yoksa kapalı mı?

5-6 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? Devlet hastanesi 5 Mayıs Perşembe, 6 Mayıs Cuma randevu alınacak mı? Doktorlar grevde mi? Sağlık çalışanları yaşadıkları sorunlara çözüm getirilemediği iddiası ile bir kez daha greve gidiyor. Sağlık sendikası Hekimsen'den konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada doktorların 6 gün iş bırakma eylemi yapacakları belirtildi. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü doktorlar eylemde olacak. Peki bu günlerde Sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri), Devlet hastaneleri açık mı yoksa kapalı mı?

Sağlık çalışanları bir kez daha greve giderek seslerini duyurmaya çalışıyor. Hekimsen'den yapılan açıklama vatandaşları endişelendirdi. Sağlık sendikası Hekimsen'in duyurusuna göre Doktorlar 6 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak.

5-6 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı?

Vatandaşların en temek haklarından biri sağlık hizmetlerine erişebilmektir. Ancak doktorlardan gelen grev duyurusu vatandaşları endişelendirdi. Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu.

Doktorlar grevde mi?

Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Devlet hastanesi 5 Mayıs Perşembe, 6 Mayıs Cuma randevu alınacak mı?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.