5-6 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Aile hekimleri 5 Mayıs-6 Mayıs'ta grevde mi? Neden kapalı? Aile Sağlığı Merkezleri 5-6 Mayıs'ta çalışıyor mu?

5-6 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Neden kapalı? Aile hekimleri 5 Mayıs-6 Mayıs'ta grevde mi? Sağlık çalışanlarının sorunları nedeniyle Kamu sendikası Hekimsen greve gideceklerini duyurdu. Hekimsen sendikasından yapılan açıklamada doktorların 6 gün boyunca görev bırakacağı açıklandı. Doktorlar 5-6 Mayıs'ta 2 gün görev bırakacak. Ardından 17-18 Mayıs'ta 2 gün daha grevde olacak. Hekimler son olarak 27 Mayıs'ta görev bırakacak. Grev boyunca sağlık kuruluşları resmi tatilde olduğu gibi çalışacak. Acil servisler açık olacak.

5-6 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Neden kapalı? Aile hekimleri 5 Mayıs-6 Mayıs'ta grevde mi? Sağlık çalışanlarının sorunları nedeniyle Kamu sendikası Hekimsen greve gideceklerini duyurdu. Hekimsen sendikasından yapılan açıklamada doktorların 6 gün boyunca görev bırakacağı açıklandı. Doktorlar 5-6 Mayıs'ta 2 gün görev bırakacak. Ardından 17-18 Mayıs'ta 2 gün daha grevde olacak. Hekimler son olarak 27 Mayıs'ta görev bırakacak. Grev boyunca sağlık kuruluşları resmi tatilde olduğu gibi çalışacak. Acil servisler açık olacak.

Sağlık çalışanları bir süredir sorunlarının çözülmesini dile getiriyordu. Hekimler geçtiğimiz aylarda da yaptıkları görev burakmaya Mayıs ayında da devam edecek. Kamu sendikası Hekimsen, sağlık çalışanlarının sorunları nedeniyle grev yapma kararı aldı. Hekimsen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde doktorların görev bıracakacağı belirtildi.

5-6 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı?

Sağlık ocaklarının henüz çalışıp çalışmayacağı resmi olarak duyurulmadı. Ancak sağlık ocaklarının sınırlı doktor ile göreve devam etmesi bekleniyor. Ayrıca bazı sağlık ocakları kapalı olurken bazı sağlık ocakları açık olabilir.

Aile hekimleri 5 Mayıs-6 Mayıs'ta grevde mi?

Hekimsen açıklamasında "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. Greve aile hekimlerinin de katılması bekleniyor.

5-6 Mayıs'ta acil servisler açık

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak. .