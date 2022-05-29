Hasan Can Kaya İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden yayınlanmadı? İbrahim Selim ve Hasan Can Kaya olayı nedir?
Hasan Can Kaya İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden yayınlanmadı? Hasan Can Kaya'nın İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programa katılmaması, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Kaya'nın programı yayınlanmayınca sosyal medya ayağa kalktı. Peki ama Hasan Can Kaya'nın bölümü neden yayınlanmadı? İbrahim Selim ve Hasan Can Kaya olayı nedir? İşte detaylar...
2022-05-29 13:29:45
Hasan Can Kaya'nın İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programa katılmaması, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Kaya'nın programı yayınlanmayınca sosyal medya ayağa kalktı. Peki ama Hasan Can Kaya'nın bölümü neden yayınlanmadı? İbrahim Selim ve Hasan Can Kaya olayı nedir? İşte detaylar...
Hasan Can Kaya İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden yayınlanmadı
İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hasan Can Kaya'nın programının yayınlanmaması, sevenlerini harekete geçirdi. Hayranları sayesinde sosyal meydada gündem olan Kaya'nın, format dışı davrandığı için yayından konuşuluyor.
Kaya'nın seyircilere laf attığı da iddia edildi.
İbrahim Selim ile fotoğrafları yayınlanan Hasan Can Kaya'nın yerine konuğun Esra Ruşan olduğu duyurulunca sosyal medya karıştı.
Hasan Can Kaya kimdir?
Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. Aslen Malatyalı'dır.
1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.
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