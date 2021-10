Hangi ülkenin resmi adında 'Kuzey' kelimesi geçer? Kuzey Kore-Kanada-Birleşik Krallık-Norveç

Hangi ülkenin resmi adında 'Kuzey' kelimesi geçer? Kim milyoner olmak ister yarışmasında sorulan sorular sosyal medyada da paylaşılıyor. Bunlardan biri de kuzey kelimesinin resmi adında geçen ülke hangisidir sorusu. Peki hangi ülkenin resmi adında 'Kuzey' kelimesi var? Seçenekler arasında Kuzey Kore, Kanada, Birleşik Krallık ve Norveç yer alıyor. Sorunun doğru cevabı hangisi?

Hangi ülkenin resmi adında 'Kuzey' kelimesi geçer?

A)Kanada

B)Norveç

C)Birleşik Krallık

D)Kuzey Kore

Sorunun doğru cevavı Birleşik Kırallık olacak. Genel adıyla bilinen Birleşik Kırallık'ın gerçek adı "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı"dır.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı hakkında

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, (İngilizce: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Galce: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon; İrlandaca: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann; İskoçça (Cermen dili): Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Irland; İskoçça (Kelt dili): Rìoghachd Aonaichte Bhreatainn Mhòir agus Èireann a Tuath; Kernevekçe: Rywvaneth Unys Breten Veur ha Kledhbarth Iwerdhon) yaygın olarak Birleşik Krallık olarak bilinen, Avrupa anakarasının kuzeybatı kıyılarında, kuzeybatı Avrupa'da egemen bir ülkedir.

Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve diğer ülkelerden İrlanda Denizi ile ayrılan Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşur. Birleşik Krallık'ın tek kara sınırını Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti ile paylaşır. Doğuda Kuzey Denizi, güneyde Manş Denizi ve güneybatıda Kelt Denizi ile Atlas Okyanusu ile çevrili olan Birleşik Krallık, dünyanın en uzun 12. kıyı şeridine sahiptir. Birleşik Krallık'ın toplam alanı 242.500 km karedir (93.628 mil2).

Birleşik Krallık, üniter bir parlamenter demokrasi ve anayasal monarşidir. Hükümdar, Kraliçe II. Elizabeth, 1952'den beri hüküm sürmektedir. Hem Birleşik Krallık hem de İngiltere'nin başkenti ve en büyük şehri, kentsel alan nüfusu 10,3 milyon olan küresel bir şehir ve finans merkezi olan Londra'dır.[10] Birleşik Krallık 2021 itibarıyla dünyanın nominal GSYİH'ye göre 5., satın alma gücü paritesine göre ise 10. büyük ekonomisidir. 2019 İnsani Gelişme Endeksi'nde dünyada 13. sıradadır.

Dünyanın ilk sanayileşmiş ülkesi olarak 19. ve 20. yüzyılın başlarında dünyanın önde gelen gücü olan Britanya İmparatorluğu, 1920'lerdeki zirvesinde, dünya topraklarının neredeyse dörtte birini ve dünya nüfusunun üçte birini kapsamaktaydı.[İmparatorluğu oluşturan ülkeler 1960'larda hızla bağımsızlıklarını ilan etseler de günümüzde Britanya İmparatorluğu'nun etkisi, eski sömürgelerinin birçoğunun dilinde, kültüründe, yasal ve politik sistemlerinde gözlemlenebilir.

Birleşik Krallık, AUKUS, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), G7, G20, Milletler Topluluğu ve NATO üyeliğinin yanı sıra, 1973'ten 2016'da yapılan halkoylamasına takiben 2020'de ayrılana kadar Avrupa Toplulukları (AK) ve halefi Avrupa Birliği'nin (AB) üyesiydi.

