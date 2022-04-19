DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ahmet Davutoğlu: Bütün AK Partililerin mal varlığı araştırılsın
Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?
iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 kaç TL? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak?
Yunanistan, Rus tankerine el koydu!
Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle
Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?
İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu
Putin'den Buça katliamı ile suçlanan tabura onur madalyası
Kılıçdaroğlu'nun ''Pençe-Kilit Operasyonu'' desteğine HDP'den tepki
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı
“Sana Emanet” Ödüllü Bilgi Yarışması Başvuruları Başladı
Ayasofya Camisi'nin 'İmparatorluk Kapısı'na saldırı! İBB'den açıklama

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?

Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?

Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek? Cep telefonlarında ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme cep telefonu almak isteyenleri heyecanlandırdı. Matrah düzenlemesi ile bazı marka ve model cep telefonlarında fiyatlarda bir miktar indirim olması bekleniyor. Telefon almayı düşünenler hangi telefon modellerinde ÖTV indirimi olacağını araştırmaya başladı. İndirim yüksek fiyatlı telefonları kapsamıyor.

39 Dakika Önce
2022-04-19 10:22:53
Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?

Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek? Cep telefonlarında ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme cep telefonu almak isteyenleri heyecanlandırdı. Matrah düzenlemesi ile bazı marka ve model cep telefonlarında fiyatlarda bir miktar indirim olması bekleniyor. Telefon almayı düşünenler hangi telefon modellerinde ÖTV indirimi olacağını araştırmaya başladı. İndirim yüksek fiyatlı telefonları kapsamıyor.

Son zamanlarda teknolojik ürünlerin fiyatları katlanarak arttı. Döviz kurunun yükselmesinin de etkisiyle cep telefonlarının fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Bir sene öncesine kadar 2 bin TL'ye alınan bir telefon 4500 TL'ye kadar çıktı. Telefon almanın neredeyse imksansız hale geldiği şu günlerde ÖTV matrah düzenlemesi cep telefonu almayı düşünenleri heyecanlandırdı. Cep telefonu ÖTV matrah düzenlemesi ile bazı marka ve model telefonlarda indirim bekleniyor.

Hangi telefonların fiyatı düşecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi. Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Hangi telefonlar ucuzlayacak?

Cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Pahalı telefonlarda fiyat indirimi beklenmezken düşük fiyatlı telefon modellerinde fiyat indirimi bekleniyor.

Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?

ÖTV matrah düzenlemesi ile belli fiayat aralığında olan tüm cep telefonu marka ve modellerinde fiayt indirimi olacak. Buna göre cep telefonunun belli bir fiyatı geçmemesi gerekiyor. ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?
İLİŞKİLİ HABERCep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?
İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?
İLİŞKİLİ HABERİPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş