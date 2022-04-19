Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek? Cep telefonlarında ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme cep telefonu almak isteyenleri heyecanlandırdı. Matrah düzenlemesi ile bazı marka ve model cep telefonlarında fiyatlarda bir miktar indirim olması bekleniyor. Telefon almayı düşünenler hangi telefon modellerinde ÖTV indirimi olacağını araştırmaya başladı. İndirim yüksek fiyatlı telefonları kapsamıyor.

Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek? Cep telefonlarında ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme cep telefonu almak isteyenleri heyecanlandırdı. Matrah düzenlemesi ile bazı marka ve model cep telefonlarında fiyatlarda bir miktar indirim olması bekleniyor. Telefon almayı düşünenler hangi telefon modellerinde ÖTV indirimi olacağını araştırmaya başladı. İndirim yüksek fiyatlı telefonları kapsamıyor.

Son zamanlarda teknolojik ürünlerin fiyatları katlanarak arttı. Döviz kurunun yükselmesinin de etkisiyle cep telefonlarının fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Bir sene öncesine kadar 2 bin TL'ye alınan bir telefon 4500 TL'ye kadar çıktı. Telefon almanın neredeyse imksansız hale geldiği şu günlerde ÖTV matrah düzenlemesi cep telefonu almayı düşünenleri heyecanlandırdı. Cep telefonu ÖTV matrah düzenlemesi ile bazı marka ve model telefonlarda indirim bekleniyor.

Hangi telefonların fiyatı düşecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi. Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Hangi telefonlar ucuzlayacak?

Cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Pahalı telefonlarda fiyat indirimi beklenmezken düşük fiyatlı telefon modellerinde fiyat indirimi bekleniyor.

Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?

ÖTV matrah düzenlemesi ile belli fiayat aralığında olan tüm cep telefonu marka ve modellerinde fiayt indirimi olacak. Buna göre cep telefonunun belli bir fiyatı geçmemesi gerekiyor. ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.