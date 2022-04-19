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TIMETURK / GENEL / Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?

Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?

Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar? Artan hayat pahalılığı ve son zamanlarda yaşanan döviz kurlarındaki artış nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatı adeta katlanarak artmıştı. Cep telefonu almak isteyenler artan fiyatlar karşısında çaresiz kalıyor. Modele göre en az bir maaşını cep telefonuna vermek istemeyenler modeli düşük ve ikinci el telefon kullanıyor. Telefon almayı düşünenlere iyi bir haber geldi. Cep telefonlarında ÖTV matrahında düzenleme yapıldı. Buna göre cep telefon fiyatlarının ucuzlaması bekleniyor. Peki iPhone modellerinin fiyatı düşecek mi?

1 Saat Önce
2022-04-19 09:57:03
Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?

Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan karar cep telefonu almayı düşünenleri ilgilendiriyor. Karara göre cep telefonunda özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matrah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi.

ÖTV ayarı geldi

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı?

ÖTV düzenlemesi ile cep telefonu modellerinin bazılarında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat aralığı düşük olan cep telefonlarında indirim kapıda.

iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi?

ÖTV düzenlemesi ile iPhone modellerinin fiyatlarında bir indirim beklenmiyor. Zira ÖTV düzenlemesi iPhone fiyat aralığını kapsamıyor. Lüks ve pahalı telefonlarda fiyat indirimi olmayacak.

ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?

Önümüzdeki günlerde kademeli olarak cep telefonu fiyatlarında indirim bekleniyor.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir. .

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