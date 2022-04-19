İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?

İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi? soruları telefon almayı düşünenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cep telefonu fiyatları son zamanlara bir hayli artmış durumdaydı. Yapılan düzenlemeyle cep telefonu satış fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. iPhone marka telefon almak isteyenler de iPhone 11-12-13 ve 13 Pro Max modellerinin fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki hangi cep telefonlarında fiyat düşecek?

İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi? soruları telefon almayı düşünenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cep telefonu fiyatları son zamanlara bir hayli artmış durumdaydı. Yapılan düzenlemeyle cep telefonu satış fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. iPhone marka telefon almak isteyenler de iPhone 11-12-13 ve 13 Pro Max modellerinin fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. Buna göre; Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi. Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi. Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Cep telefonuna indirim gelecek mi?

Düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek?

Tüm cep telefonu modellerinde fiyat indirimi olması beklenmiyor. Lüks ve pahalı telefonlarda indirim olmayacak. Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı?

iPhone modellerinde indirim beklenmiyor. ÖTV matrah düzenlemsi iPhone fiayt aralığını kapsamıyor. Dolayısıyla iPHone 11'de herhangi bir ÖTV indirimi söz konusu olmacak.

iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi?

iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone Pro Max gibi modellerde de fiyatlarda indirim beklenmiyor.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.