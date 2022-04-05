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Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli neden tutuklandı? Tutuklanma sebebi ne?
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TIMETURK / GENEL / Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli neden tutuklandı? Tutuklanma sebebi ne?

Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli neden tutuklandı? Tutuklanma sebebi ne?

Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli neden tutuklandı? Tutuklanma sebebi ne? geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Avcılar Büyükşehir Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Handan Toprak dahil 11 kişi tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin kim olduğu ve hangi partiden belediye başkanı olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Handan Toprak hangi suçtan tutuklandı?

25 Dakika Önce
2022-04-05 09:17:58
Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli neden tutuklandı? Tutuklanma sebebi ne?

Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli neden tutuklandı? Tutuklanma sebebi ne? geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Avcılar Büyükşehir Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Handan Toprak dahil 11 kişi tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin kim olduğu ve hangi partiden belediye başkanı olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Handan Toprak hangi suçtan tutuklandı?

Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada 11 kişi tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Handan Toprak Benli neden tutuklandı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheli 1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 11 kişi bu suçlamalar doğrultutunda tutuklandı. Handan Toprak Benli de tutuklananalar arasında yer alıyor. Diğer 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Handan Toprak kimdir?

Handan Toprak Benli, 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Handan Toprak Benli eski Avcılar Belediye Başkanıdır.

Handan Toprak Benli Tıp Fakültesi mezunudur. Tıp eğitimini 3 üniversitede tamlamıştır. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Handan Toprak Benli siyaset yaşantısına uzun süre CHP'de devam etti. Toprak, 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde aktif rol aldı.

2006-2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevini yaptı.

2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2010 Ocak- 2012 yıllarında CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2012 Temmuz-2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık'tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Handan Toprak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.

Avcılar eski Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak , partinin genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Benli; Genel Başkan Önder Aksakal tarafından oluşturulan Başkanlık Divanı'nda; basın, yayın ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

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