Handan Toprak kimdir? Handan Toprak Benli hangi partiden belediye başkanıydı? Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Handan Toprak'ın kim olduğu ve hangi partiden belediye başkanlığı yaptığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Handan Toprak kimdir? Handan Toprak hangi partiden belediye başkanıydı? Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Handan Toprak'ın kim olduğu ve hangi partiden belediye başkanlığı yaptığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İstanbul merkezli "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiası ile başlatılan soruşturmalarda 27 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan isimlera arasında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu açıklandı. Handan Toprak Benli'nin kim olduğu ve nereli olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı.

Handan Toprak Benli hangi partiden belediye başkanıydı?

Handan Topral Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset yapıyordu. Handan Toprak CHP'den Avcılar eski beledeiye başkanlığı görevini yapıyordu. Toprak, 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde aktif rol aldı. DSP Genel Başkan Yardımcısı Handan Toprak gözaltına alındı.

Handan Toprak kimdir?

Handan Toprak Benli 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu

Handan Topran eski Avcılar Belediye Başkanı'dır.

Tıp doktoru olan Handan Toprak Benli eğitimini 3 üniversite değiştirerek tamamladı. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Handan Toprak Benli CHP'de siyaset hayatına başladı ve 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde aktif rol aldı.

2006-2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevini yaptı. 2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2010 Ocak- 2012 yıllarında CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2012 Temmuz-2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık'tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Handan son olarak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.

Handan Toprak Benli siyasi deneyimleri

1993 – 2006 Devlet Memurluğu Sebebiyle Resmi Görev Almaksızın, CHP Avcılar İlçe Örgütüne Gönüllü Destek Sunumu

2006 – 2007 Ekim CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği

2007 Ekim – 2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2010 Ocak – 2012 Mart CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı

2012 Temmuz -(Devam) CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık'tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı .