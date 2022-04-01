Handan Toprak neden gözaltına alındı? Handan Toprak Benli hangi partili? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın yapılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Handan Torak Benli tutuklandı mı?

Handan Toprak neden gözaltına alındı? Handan Toprak Benli hangi partili? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın yapılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Handan Torak Benli tutuklandı mı?

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi.

Handan Toprak neden gözaltına alındı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin is tutuklu olduğu kaydedildi.

Handan Toprak Benli hangi partili?

Handan Toprak siyaset yaşantısına Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Toprak Avcılar Belediye Başkanlığı da yaptı. Handan Toprak aynı zamanda DSP Genel Başkan Yardımcısıdır.