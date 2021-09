Hamza Yardımcıoğlu kimdir? Hamza Yardımcıoğlu mesleği nedir? Katıldığı bir televizyon programında aşı karşıtı açıklama yapan ve aşıya karşı tepkisini 'ne hakla bana aşı ol dersin' diyerek tepki gösteren Hamza Yardımcıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Televizyon kanallarında sık sık gündeme dair değerlendirmede bulunan ve yazdığı kitaplarla dikkat çeken Hamza Yardımcıoğlu kimdir?

Hamza Yardımcıoğlu kimdir? Hamza Yardımcıoğlu mesleği nedir? Katıldığı bir televizyon programında aşı karşıtı açıklama yapan ve aşıya karşı tepkisini "ne hakla bana aşı ol dersin" diyerek tepki gösteren Hamza Yardımcıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Televizyon kanallarında sık sık gündeme dair dikkat çekici değerlendirmede bulunan Hamza Yardımcıoğlu kimdir?

Hamza Yardımcıoğlu kimdir?

Hamza Yardımcıoğlu 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Anadolu Üniversitesinde iktisat eğitimi alan Hamza Yardımcıoğlu Dinler tarihi ve astronomi konularında altı kitap ve birçok makale yazdı.

Hamza Yardımcıoğlu'nun İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye olmak üzere dört çeviri kitabı yayınlandı.

Yerli ve yabancı birçok medya kuruluşunda editör, metin yazarı, yapımcı ve sunucu olarak görev aldı. Hazırladığı ve yapımına katkıda bulunduğu belgeseller ve televizyon programları Discovery Channel, National Geographic, Al Jazeera, Tvnet, Cine5, Es Tv, Tv5, TRT gibi birçok Televizyon kanalında izleyiciye ulaştı.

“Uzay Zaman Show” isimli tek kişilik sahne gösterisiyle, Türkiye'de bilim kurguyu ilk kez tiyatro sahnesine taşıdı. Yardımcıoğlu aynı zamanda bir yamaç paraşütü pilotu ve müzisyendir. Blues/Rock müzik alanında vokalist ve gitarist olarak eserleri bulunmaktadır. Tv yapımcılığına ve yazarlığa devam etmektedir.

Hamza Yardımcıoğlu Türkçe, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Yayınlanan Kitapları:

– Kutsal Klon

– Sıfır Noktası

– Evrenin Resimli Tarihi

– Nuh'un Küresi

– Köleler ve Efendiler

– Kök

Yayınlanan Çeviri Kitapları:

– Sonuncu Dünya Düzeni (Ultimate World Order)

– İsa Yazmaları (Jesus Papers)

– Nefes Almayı Bilmek (Breath Into Being)

– Masters and Slaves (Köleler ve Efendiler)

