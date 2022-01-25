DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'a giden otobüsler iptal mi oldu? İstanbul otobüs seferleri | İstanbul'a hangi şehirden gidilebilir?
Kriptoların spekülatif imajı kırılacak mı?
Pınar Gültekin davası | Diri diri yakılan Pınar Gültekin'in mahkeme sonucu | Cemal Metin Avcı için istenen ceza!
Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?
İstanbul 26 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi?
Memurlar kaç gün izinli? Kamu personeline kar tatili kaç gün? Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi?
Vali Yerlikaya duyurdu: İşte İstanbul'da alınan yeni tedbirler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi?
Bakan Nebati duyurdu: Yoğun kar nedeniyle ödeme süreleri uzatıldı
Sinan Akçıl'ın Müge Anlı şarkısı | Sinan Akçıl - Merve Özbey - Mustafa Ceceli - Durum Çok Acil sözleri
Fatih Altaylı'dan kendisine ''kalemi satılık'' diyen AK Partili vekile dava
Memur 26 Ocak Çarşamba tatil mi? Kamu personeli yarın idari izinli mi? Memurlara kar tatili uzadı mı?
Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar ücretsiz
Yalnız Kurt dizisinin konusu ne? Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?
Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi?

TIMETURK / GENEL / Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?

Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?

Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün? İstanbul'da görevli binlerce kamu personelini ilgilendiren önemli kararlar alındı. İstanbul'da devam eden kar yağışları nedeniyle memurların idari izinleri uzatıldı. İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda kamuda çalışan engelli, malül ve hamile memurların da izinlerini uzattı. Peki hamile memurlara izin kaç gün oldu?

46 Dakika Önce
2022-01-25 13:53:45
Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?

Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün? İstanbul'da görevli binlerce kamu personelini ilgilendiren önemli kararlar alındı. İstanbul'da devam eden kar yağışları nedeniyle memurların idari izinleri uzatıldı. İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda kamuda çalışan engelli, malül ve hamile memurların da izinlerini uzattı. Peki hamile memurlara izin kaç gün oldu?

İstanbul'da yoğun kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İstanbul'da perşembe gününe kadar kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz. Dün itibariyle İstanbul yoğun ve şiddetli bir karla karşı karşıya kaldı. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ciddi bir mücadele başladı. Tipi ve soğuk her şeyi olumsuz etkiledi" dedi. Mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulunan Soylu, "Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu. İstanbul Valiliği'de İstanbul'da alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Hamile kamu personelleri kaç gün izinli?

İstanbul Valiliği İstanbul'da kamu personellerini ilgilendiren önemli kararları açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Memur 26 Ocak Çarşamba tatil mi? Kamu personeli yarın idari izinli mi? Memurlara kar tatili uzadı mı?
İLİŞKİLİ HABERMemur 26 Ocak Çarşamba tatil mi? Kamu personeli yarın idari izinli mi? Memurlara kar tatili uzadı mı?
Memurlar kaç gün izinli? Kamu personeline kar tatili kaç gün? Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi?
İLİŞKİLİ HABERMemurlar kaç gün izinli? Kamu personeline kar tatili kaç gün? Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş