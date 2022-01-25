Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün? İstanbul'da görevli binlerce kamu personelini ilgilendiren önemli kararlar alındı. İstanbul'da devam eden kar yağışları nedeniyle memurların idari izinleri uzatıldı. İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda kamuda çalışan engelli, malül ve hamile memurların da izinlerini uzattı. Peki hamile memurlara izin kaç gün oldu?

Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün? İstanbul'da görevli binlerce kamu personelini ilgilendiren önemli kararlar alındı. İstanbul'da devam eden kar yağışları nedeniyle memurların idari izinleri uzatıldı. İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda kamuda çalışan engelli, malül ve hamile memurların da izinlerini uzattı. Peki hamile memurlara izin kaç gün oldu?

İstanbul'da yoğun kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İstanbul'da perşembe gününe kadar kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz. Dün itibariyle İstanbul yoğun ve şiddetli bir karla karşı karşıya kaldı. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ciddi bir mücadele başladı. Tipi ve soğuk her şeyi olumsuz etkiledi" dedi. Mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulunan Soylu, "Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu. İstanbul Valiliği'de İstanbul'da alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Hamile kamu personelleri kaç gün izinli?

İstanbul Valiliği İstanbul'da kamu personellerini ilgilendiren önemli kararları açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.