Memurlar kaç gün izinli? Kamu personeline kar tatili kaç gün? Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi? İstanbul Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre İstanbul'da kamu personellerinin idari izinlerinin de uzatılmasına kara verildi. İstanbul'da memurlar işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak. Kamı personeli malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Memurlar kaç gün izinli? Kamu personeline kar tatili kaç gün? Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi? İstanbul Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre İstanbul'da kamu personellerinin idari izinlerinin de uzatılmasına kara verildi. İstanbul'da memurlar işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak. Kamı personeli malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Memurlar kaç gün izinli?

İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü; malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi. Kentte üniversiteler de 31 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi.

Kamu personeline kar tatili kaç gün?

Kamu personelleri kar tatilini uzatılıp uzatılmadığını merak ediyordu. İstanbul Valiliği'nden binlerce memuru ilgilendiren açıklama geldi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verildiği açıklandı

Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.