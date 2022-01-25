Memur 26 Ocak Çarşamba tatil mi? Kamu personeli yarın idari izinli mi? Memurlara kar tatili uzadı mı? Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 25 Ocak Salı ünü kamu personellerinin idari izinli olmasına karar verilmişti. Yoğun kar yağışının 25 Ocak'ta da devam etmesi beklenirken memurlar ve kamu personelleri 26 Ocak'ta idari izin olup olmayacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Memur 26 Ocak Çarşamba tatil mi? Kamu personeli yarın idari izinli mi? Memurlara kar tatili uzadı mı? sorusu pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da olumsuz hava koşullarının önümüzdeki bir kaç içinde daha devam edeceği tahmin ediliyor. Durum böyle olunca memurlar da işe gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. AFAD ve AKOM da İstabul'a kar yağışına ilişlin peş peşe uyarılar yayımladı. Peki 26 Ocak salı günü memurlara idari izin var mı?

Memur 26 Ocak Çarşamba tatil mi?

İstanbul Valiliği yoğun kar yağşı nedeniyle memurların idari izinlerinin uzatılmasına karar verdi. Alınan kararda şöyle denildi:

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Kamu personeli yarın idari izinli mi?

Kamu personellerinin yarın yani 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli olup olmayacağına yönelik açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacaktır.

24 Ocak Salı memurlara idari izin verildi

İStanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Ocak'ta memurların idari izinli olduğunu açıklamıştı. Yerlikaya açıklamasında şunları belirtmişti: "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."

Kar Perşembeye kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İstanbul'da perşembe gününe kadar kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz. Dün itibariyle İstanbul yoğun ve şiddetli bir karla karşı karşıya kaldı. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ciddi bir mücadele başladı. Tipi ve soğuk her şeyi olumsuz etkiledi" dedi. Mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulunan Soylu, "Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu. .