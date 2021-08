Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesi 'Uçurtma Avcısı' romanı yeniden gündeme getirdi. Afganistan asıllı yazar Halit Hüseyni (Khaled Hosseini) tarafından yazılan roman sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Afganistan coğrafyasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren yazar Halit Hüseyni'nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Halit Hüseyni kimdir? Halit Hüseyni romanları hangileri? Uçurtma Avcısı kitabı konusu nedir?

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesi "Uçurtma Avcısı" romanı yeniden gündeme getirdi. Afganistan asıllı yazar Halit Hüseyni (Khaled Hosseini) tarafından yazılan roman sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Afganistan coğrafyasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren yazar Halit Hüseyni'nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Halit Hüseyni kimdir? Halit Hüseyni romanları hangileri? Uçurtma Avcısı kitabı konusu nedir?

Halit Hüseyni kimdir?

Halit Hüseyni Mart 1965 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünyaya geldi. Göçmen olan Halit Hüseyni şu anda ABD vatandaşıdır.

Halit Hüseyni roman yazarı ve doktordur.

İlk romanı Uçurtma Avcısı, 2003 yılında yayımlanmış olup pek çok ülkede en çok satanlar listesine girmiştir. İkinci romanı Bin Muhteşem Güneş 22 Mayıs 2007 tarihinde satılmaya başlanmış ve o da ilk romanı gibi benzer başarıyı yakalamıştır.

Hüseyni Alevilik mezhebine mensup dünyaca ünlü bir yazardır.

Babası Afganistan Dış İşleri Bakanlığında çalışmıştır.

1970 yılında baba Hüseyni, Afganistan Elçiliğindeki görevi dolayısıyla ailesiyle birlikte Tahran, İran'a yerleşmiştir.

1976 yılında Hüseyni'nin babası Paris'te kendine bir iş bulmuştur ve bütün ailesini bu şehre taşımıştır.

Afganistan'daki kominist baskıdan kaçan Huseyni ailesi ABD'ye sığınma başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru kabul edilmişti.

1980 yılında ABD'den siyasi sığınma hakkı kazanan aile San Jose, Kaliforniya'ya yerleşmişlerdir.

Bu göç ile yaşanan zorluklar yazarın ilk kitabı Uçurtma Avcısı kitabının konusu olmuştur.

Hüseyni, 1984 yılında Independence High School Lisesi'ni bitirdikten sonra Santa Clara Üniversitesi Biyoloji bölümüne kabul olmuştur. 1988 yılında mezun olan Hüseyni, ertesi sene Kaliforniya Üniversitesi Tıp bölümüne girmiştir. 1993 yılında cerrah olan Hüseyni, dahili cerrahideki ihtisasını 1996 yılında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'da tamamlamıştır. Hüseyni doktorluk mesleğine ilk kitabı Uçurtma Avcısı'nı yazdıktan bir buçuk yıl sonraya kadar (2004) devam etmiştir.

Hüseyni, İran asıllı Amerikan eşi Roya ile evldir. Hüseyni'nin iki çocuğu vardır.

Halit Hüseyni kitapları hangileri?

Uçurtma Avcısı (The Kite Runner)(2003)

Bin Muhteşem Güneş (A Thousand Splendid Suns)(2007)

Ve Dağlar Yankılandı (And the Mountains Echoed )( 21 Mayıs 2013)

Uçurtma Avcısı kitabı konusu nedir?

Kitapta, Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinden bir Peştun olan Emir isimli çocuğun hikâyesi anlatılmaktadır. Emir, çocukluk arkadaşı ve süt kardeşi Hasan'a ihanet edişini unutamamaktadır. Hikâye Afganistan'da krallığın çöküşü, Sovyet işgali, ülkeden Pakistan'a ve Amerika'ya toplu göç ediş ve Taliban yönetimi gibi kargaşalı bir ortamda kurgulanmıştır.

