Halıdaki küf lekesi nasıl çıkarılır?

Nem ve ısı değişiklikleri yüzünden duvarlarda, dolap içlerinde, tavanda, banyoda, halılarda ve evin daha birçok farklı alanında küf oluşabilir. Bu küf lekelerini temizlemek ve oluşmalarının önüne geçmek zor olabiliyor. Peki doğal malzemelerle küf temizlenebilir mi? Gelin birlikte doğal bir karışım hazırlayalım ve bu karışım sayesinde halıda oluşmuş küflerden kurtulalım...



Nem ve ısı değişiklikleri küf oluşumuna sebep olabiliyor. Evimizin içinde, duvarlarda, dolaplarda, tavanda, banyoda, halılarda ve daha pek çok alanda küf oluştuğunu görebiliyoruz. Küfleri temizlemek ve bir daha oluşmalarını önlemek çok zordur. Piyasada her ne kadar bu işe yarayan ürünler satılsa da hiçbiri tam olarak işe yaramaz ve bolca kimyasal içerir. Sağlığınızı önemsiyor ve tercihinizi doğal ürünlerden yana kullanıyorsanız, küflerden ve küf lekelerinden sizi kurtaracak bir önerimiz olacak.

Halılarda oluşmuş küf lekesi nasıl çıkarılır?

Halılar sıvıya ve neme sıkça maruz kalabiliyor. Bu durum da küflenmelerine neden oluyor. Bu duruma kimi zaman halıya dökülen bir sıvı veya evde yıkanan halının doğru ve düzgün bir şekilde kurutulmaması neden olabiliyor.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız en büyük yardımcınız fırça ve sirkedir. Önce temiz bir temizleme fırçasıyla halınıza zarar vermeden kuru bir şekilde, ıslatmadan küflü alanı fırçalayın. Daha sonra elektrikli süpürge kullanarak halının üzerinde kalan küfü süpürün. Ardından bir ölçü sirkeyle bir ölçü suyu karıştırın ve temiz bir sprey şişesinin içine koyun. Halının üzerinde küfün oluştuğu bölgeye bu karışımı püskürtün. Yaklaşık beş dakika kadar bu şekilde bekletin. Kurumasına müsaade etmeden su ve temiz bir bez yardımıyla karışımı halıdan güzel bir şekilde temizleyin.

Bu temizlik işleminden sonra halının üzerinde kalan fazla suyu kağıt havlularla bastırarak almaya çalışın. Halınızı tekrar küflenmesine izin vermemek için havadar bir alanda güzel bir şekilde kurutun. Küf bulaşıcıdır, bu yüzden hem temizleme fırçanızı hem de elektrik süpürgenizi bu işlemin ardından güzel bir şekilde temizlemeyi de unutmayın.

Dolaplardaki küf lekeleri nasıl giderilir?

Bir su bardağı sirkeye bir su bardağı su ekleyip bu karışımı temiz bir sprey şişesinin içerisine koyun. Küf lekelerinin üzerine sirkeli su karışımını püskürtün. 15 dakika bekletin ve sonrasında temiz bir fırça yardımıyla kalan lekeleri yok edin. Kalıntıları kuru bir bezle güzelce toparlayın ve dolabı temizleyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.