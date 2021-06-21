Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? NATO zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini korona virüs tedbirleri veya esnemeleri oluşturacak. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamada yaşanan ivme sonrasında yeni esnemelerin gelmesi bekleniyor. Sokağa çıkma saatlerinde güncelleme yapılması da masada olacak konular arasında. Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinin ileriye alınması hatta kaldırılması gündeme gelebilir. Kabine Toplantısı'nda alınacak olan kararlar toplantı sonrası kamuoyuna duyurulacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? NATO zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini korona virüs tedbirleri veya esnemeleri oluşturacak. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamada yaşanan ivme sonrasında yeni esnemelerin gelmesi bekleniyor. Sokağa çıkma saatlerinde güncelleme yapılması da masada olacak konular arasında. Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinin ileriye alınması hatta kaldırılması gündeme gelebilir. Kabine Toplantısı'nda alınacak olan kararlar toplantı sonrası kamuoyuna duyurulacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor?

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme ile sokapa çıkma saatlerine ve günlerine güncelleme yapılmıştı. Buna göre hafta sonu cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 22.00'ye kadar kaldırılmıştı.

Sokağa çıkma yasağı saatleri;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında sokapa çıkma yasağı uygulanıyor.

Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak.

Kabine Toplantısı'nda alınacak yeni kararları sizlere aktaracağız...

Maske kuralı kalktı mı?

Kabine Toplantısı öncesi yeni esneme kararları da bekleniyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı saatlerinde ve maske takma kuralında bir miktar esnetilme yapılması toplantıda gündeme gelebilir. Aşılamada yaşanan ivme ve vaka sayılarında yaşanan düşüş esnemeleri de beraberinde getirebilir. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Toplantıda vatandaşları ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi de sokağa çıkma yasaklarında yapılacak esnemeler. Peki hafta içi sokağa çıkma saatlerinde bir esneme yapılacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra başlıyordu. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Pu kurallarda esnemeye gidilebileceği tahmin ediliyor. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

Yeni esnemeler olacak mı?

AK Parti'nin Babalar Günü etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı öncesi verdiği mesajlarda "Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz." demişti. Erdoğan konuşmasında şunları dile getirmişti: "Şu anda corona virüste ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında bunu da tabi arzu etmiyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.