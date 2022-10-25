Güneş tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulması ibadetleri neler? 2022 yılının ikinci Güneş tutulması 25 Ekim'de gerçekleşti. Tarih boyunca Güneş tutulmalarına çeşitli medeniyetler değişik anlamlar yüklemiştir. Doğa olayları arasında en görkemlisi olan Güneş tutulması anında Müslümanlar da namaz kılıyor. Küsuf namazı olarak adlandırılan namaz Güneş tutulması sırasında Müslümanlar tarafından kılınabilir. Peki Küsuf namazı nedir, kaç rekat ve nasıl kılınır?

Doğa olaylarının en görkemlilerinden olan Güneş Tutulması 25 Ekim'de meydana gelyor. Dünya ile Güneş arasına Ay'ın girmesiyle bşalayan Güneş tutulması dünyanın kuzeyinde izlenebielcek. Güneş tutulması en net olarak Rusya'dan gözlenecek. Türkiye'den de tutulma saat 12.40-15.05 arasında izlenebilir. Ülkemizde Parçalı güneş tutulmasının maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek. Milyonlarca kişi Güneş tutulmasını izlemek için hazırlıklarını tamamladı. Güneş tutulması sırasında Müslüman'lar hangi namazın kılınacağını merak ediyor.

Güneş tutulması namazı nasıl kılınır?

Güneş tutulması esnasında Küsûf namazı kılınıyor. Küsûf namazı kılınışı, kaç rekat olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Güneş tutulması için Küsûf, Ay tutulması için Husuf kelimesi kullanılır. Güneş tutulması esnasında Küsûf namazının nasıl kılınacağı pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte Küsûf namazına dair detaylar...

Güneş tutulması namazı kaç rekat?

Küsüuf namazı 2 reakattan oluşur.

Küsuf namazı nasıl kılınır?

Öncelikle 1. rekat için "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.

Ardından "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Daha sonra Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur.

Ardından Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. rekata geçildiğinde ise; Kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Küsuf namazı nedir?

Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Küsûf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. İmam'ın Güneş tutulması namazını cemaatle kıldırmasında bir mahzur yoktur. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Ay tutulma namazı ise cemaatsiz kılınır. Bu namazların Mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece Güneş tutulması namazı için es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz diye seslenilir.

Hanefîler'e, Hanbelîler'e ve İmam Mâlik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsûf namazı kılınmaz. Bu durumda namaz yerine tesbih, tehlîl ve istiğfar ile meşgul olunur. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Mâlik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsûf namazının zeval vaktinden sonra kılınması câiz değildir. Vaktinde kılınamayan Küsûf namazı kazâ edilmez.