Güneş tutulması saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep'te Güneş tutuşması ne zaman? İzlenecek mi?

Güneş tutulması saat kaçta? 2022 yılının ikinci Güneş Tutulması doğa olayı meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Çağlar boyunca çeşitli anlamlar yüklenen Güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Pek çok ilimizden çıplak gözle görünecek olan parçalı tutulmanın ne zaman saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Konya'da, Antalya'da, Bursa'da, Şanlıurfa'da, Adana'da, Gaziantep'te Güneş tutuşması ne zaman saat kaçta başlayacak. Bu illerde tutulma izlenebilecek mi?

Bu sene 2. kez yaşanan gök olayı 25 Ekim'de gerçekleşecek. 25 Ekim'de gök yüzünde Ay Güneş'in önüne geçecek ve Güneş tutulması yaşanacak. Kuzey yarım küre ülkelerinden izlenebilecek Güneş tutulması ülkemizden de görülebilecek. Uzmanlar Güneş tutulmasını çıplak gözle izlenmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. Peki Güneş tutulması 25 Ekim'de saat kaçta başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep'te Güneş tutulması izlenecek mi?

Güneş tutulması saat kaçta?

Doğa olayları arasında hiç kuşkusuz en görkemlisi olan Güneş tutulması bu sene 2. kez yaşanacak. Güneş tutulması Güneş'in yüzde 82'i tam olarak Rusya'da kapanacak ve en iyi tutulma Rusya'dan izlenebilecek. Ancak tutulma ülkemizden de izlenecek. Parçalı güneş tutulması ülkemizden görülecek. Tutulma öğle saatlerinde başlayacak. Yavaş ama görkemli şekilde ilerleyen tutulma Türkiye saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında yaşanacak. Tutulmanın maksimum evresi ise 13.50'de olacak.

İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep'te Güneş tutuşması ne zaman?

Türkiye'de pek çok ilimizde hava koşulları uygun olması ile Güneş Tutulması izlenebilecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep'te hava bulutsuz ve açık olursa tutulma izlenbilir. Bu illerimizde tutulmanın başlama saatleri de açıklandı.

Güneş tutulması hangi ilde izlenir?

Güneş tutulması ülkemizde pek çok ilimizden gözlenebilecek. Doğu ve Kuzey illerimizde tutulma daha net görülecek. İstanbul'da ise Güneş tutulması saat 13.47'de başlayacak.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Parçalı Güneş tutulması ayın Güneş'in bir kısmını kapatması ile oluşan gök olayıdır. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.