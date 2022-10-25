Güneş tutulması bitti mi? 25 Ekim Güneş tutulması İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 yılının ikinci Güneş tutulması 25 Ekim'de yaşanacak. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler tutulmanın saat kaçta başlayacağını ve ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 25 Ekim Güneş tutulmasına dair detaylar...

Güneş tutulması başladı. 2022'nin ikinci Güneş Tutulması milyonlarca kişi tarafından izlendi. Güneş tutulması bitti mi? 25 Ekim Güneş tutulması İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa saat kaçta başlayacak, bitecek? sorları da ülkemizde vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 2022 yılının ikinci Güneş tutulması 25 Ekim'de yaşanacak. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler tutulmanın saat kaçta başlayacağını ve ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 25 Ekim Güneş tutulmasına dair detaylar...

Güneş tutulmasının ne zaman saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güneş tutulması öğle saatlerinden itibaren yurdun her ilinde izlenmeye başlandı.

Güneş tutulması bitti mi?

Güneş tutulması Türkiye'nin pek çok ilinden canlı ve çıplak gözle izlenebilecek. Güneş tutulması 12.40'tan itibarebn başlayacak ve 13.50'de maksimum evrede olacak. 13.50'den sonra ise tütulma yavaş yavaş sona erecek. Güneş tutulması saat 14.00'e kadar izlenebielcek.

25 Ekim Güneş tutulması İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa Güneş tutulması saat kaçta başlayacak?

2022'nin ikinci güneş tutulması 25 Ekim'de yaşanacak. Güneş tutulması pek çok gözlemci tarafından yakından takip ediliyor. Tutulma İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'dan izlenebielcek. Tutulma saat 12.40'ta başlayacak.

25 Ekim Güneş Tutulması ne zaman bitecek?

Güneş tutulması 13.50'den sonra bozulmaya başlanacak. 13.50'de ise tutulma maksimum seviyeye ulaşmış olacak. Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında yaşanacak ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Parçalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

.