Güncel televizyon fiyat ve modelleri nelerdir?

Özellikle 21. yüzyıl gerçekliğinde televizyon her evde bulunan en önemli teknolojik alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen her evde en az bir tane bulunmakla kalmamakla birlikte bazı evlerde birden fazla televizyon bulunduğu da ilginç ama gerçek bir durumdur. Son günlerde döviz kurunun yükselmesiyle birlikte televizyon fiyatlarında da ciddi yükselmeler yaşanmıştır. Gerek televizyonunu yenilemek isteyenler, gerek yeni evlenecek veya eve çıkacak kimselerin arama motorunda sıklıkla arattığı konulardan biri de televizyonların güncel fiyatlarını öğrenmek başlıklı olmuştur. Peki güncel televizyon fiyatlarının değişmesinin sebebi nedir? Ünlü televizyon marka ve modellerinin fiyatları nelerdir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları aşağıda sizler için derlenmiştir.

Güncel televizyon fiyatlarının değişim sebepleri nelerdir?

Televizyon fiyatlarının artmasının sebebi ise tahmin edersiniz ki döviz kurlarında yaşanan ciddi ve hızlı değişimlerden kaynaklanmaktadır. Daha bir ay öncesine kadar oldukça makul bir fiyata sahip olan belirli marka ve model televizyonların fiyatlarında minimum %40 artış olduğu tahmin edilmektedir. Verilere göre geçen ay dolar satış kuru ortalama 9 TL iken, doların alış fiyatı ise yine ortalama 9 TL idi. Fakat bugünki tabloya baktığımızda, döviz kurunun %60 - %70 civarı olduğu bilinmektedir. Öyle ki, bugün dolar alış ve satış fiyatı ortalama 14 TL'ye ulaşmıştır. Bu denli şiddetli bir artış neredeyse bütün ürünlerin fiyatlarında ciddi değişiklikler yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu ürünler arasında televizyonlarda vardır.

Elektronik ürünlerin fiyatlarında görülen bu fiyat artışının sebebi de yine döviz kurundan kaynaklanmaktadır. İthalat düzeyi oldukça yüksek bir ülke olduğumuzda bir başka sebep olduğundan, televizyon fiyatlarında yaşanan değişimleri anlayabilmekteyiz. Üstelik bir örnek olarak, Apple ürünlerinde yaşanan ve pek çok olaya mahal veren değişimlerden bu fiyat farkının nedenini anlayabiliriz. Geçtiğimiz ay ile kıyaslandığında Apple ürünlerinde %45 - %50 oranında bir fiyat artışı yaşanmıştır.

Ünlü televizyon marka ve modellerinin fiyatları nelerdir?

Televizyon denildiği zaman akla belli başlı birkaç marka gelmektedir. Bu markaların hem birçok kişinin ulaşabileceği ürünleri hem de ciddi bir fiyat biçilen ürünleri bulunmaktadır. Başlıca markalar ise LD, SAMSUNG, SONY, PHILIPS, GRUNDIG, VESTEL şeklinde sıralanabilir.

Şu an pek çok e-ticaret sitesinde görebileceğimiz şekilde en yüksek fiyatlı televizyon LG markasına ait olup fiyatı 80.900 TL civarındadır. Sonrasında ise SAMSUNG marka 85”214 ekran 8K bir televizyonun 73.700 TL civarında satışa verilmiştir. Yine SAMSUNG marka 8K bir televizyon bazı sitelerde yapılan indirimle birlikle 56.500 TL civarında yerini almıştır. Bu marka ve modeller, sıklıkla tercih edilenler arasına girememiş olsa da fiyat performans açısından doğru seçim olacağı söylenmektedir. Uygun fiyatlı ürünlere gelecek olursak PHILIPS markasının 32”80 ekran uydu alıcılı ürününün 2.800 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra SAMSUNG marka 32”81 ekran HD Smart TV'sinin fiyatı 4.000 TL olarak satışa çıkarılmıştır.

