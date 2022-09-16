Gülşen'in konserleri iptal mi oldu? Gülşen'in hangi konserleri iptal edildi? Gülşen'in iptal edilen konserleri ne zaman yapılacak? Cezaevinden çıktıktan sonra sahnelere dönmesi beklenen şarkıcı Gülşen'den flaş bir karar geldi. Gülşen 50 konserini iptal etti. Gülşen konserini bekleyen vatandaşlar da konserlerin ne zamana ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki İstanbul-İzmir-Ankara-Gaziantep-Antalya Gülşen konserleri iptal mi edildi, ne zaman yapılacak?

Gülşen'in konserleri iptal mi oldu? Gülşen'in hangi konserleri iptal edildi? Gülşen'in iptal edilen konserleri ne zaman yapılacak? İstanbul-İzmir-Ankara-Gaziantep-Antalya Gülşen konserleri iptal mi edildi? İmam Hatipliler ile bir konserde söylediği sözler nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildikten sonra tutuklanarak cezaevine giren Gülşen'in cezaevinden çıktıktan sonra konserlerine devam edeceği bekleniyordu. Gülşen aldığı karar ile sevenlerini üzdü. Gülşen'in menajeri 50 konser planının iptal edildiğini duyurdu.

Şarkıcı Gülşen'in aldığı karar sevenlerini oldukça üzdü. İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle eleştirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Gülşen cezaevine girmişti. Gülşen ilerleyen günlerde cezaevinden çıkarak cezası ev hapsine çevrilmişti. Ev hapsinin de kaldırılmasıyla Gülşen'in konserlerine devam edeceği bekleniyordu ancak beklendiği gibi olmadı.

Gülşen'in konserleri iptal mi oldu?

Gülşen'in menajeri şarkıcının konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in hangi konserleri iptal edildi?

Gülşen'in Eylül ayında ve Ekim ayında yapılması planlanan konserlerinin iptal edildiği bildirildi. Gülşen cezaevi sonrası ilk konerini 16 eylül'de İstanbul'da verecekti. Gülşen'in 16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki konserinin de iptal edilidği iddia edildi. Gülşen'in bir süre dinlenmek istediği ifade ediliyor.

Gülşen'in iptal edilen konserleri ne zaman yapılacak?

Gülşen'in vereceği konser iptal edilirken, konserin neden iptal edildiğine ilişkin açıklama yapmayan mekan yetkilileri, konserin ileri bir tarihte gerçekleşeceğini fakat net bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Gülşen'in avukatından "konser iptalleri" açıklaması

Gülşen'in, avukatı Emek Emre yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gülşen ve konser iptalleri hakkında, kamuoyuna yansımış yanlış ya da eksik haberlerin doğrusunu paylaşmak üzere yaptığımız açıklamamızdır.

Hukuki sürecin başında, öngörülemez tarihler ve kararlar nedeniyle kesinleşmiş yurt içi ve yurt dışı konserlerinin iptal edildiği ve gerekli tazminlerin yapıldığı doğrudur.

Yurt içindeki konserlerin önündeki engeli kaldıran hukuki kararla beraber; yeni konserlerin tarihleri belirlenmeye başlamıştır. Yeni takvimle devam edilecektir; kesinleşen tarihler müvekkilin ekibince duyurulacaktır. Yurt dışı yasağındaki hukuki süreç tamamlandığında da benzer durum yurt dışındaki konserler için gerçekleşecektir.

İptallerde; hukuki belirsizlikler kadar sanatçının ekibine ve dinleyicisine olan profesyonel yaklaşımı ve özeni de önemli rol oynamıştır. 'Tek dinlendiğim yer' dediği sahnesini; 'keyfi' değil; 'mücbir' hukuki sebepler nedeniyle aslında yeniden düzenlemiştir. Konser bir tek sanatçıya bağlı olmayan çok taraflı bir ekip işidir. Bu sanatçının sahne üstü, arkası; organizasyon ekipleri, mekân sahipleri ve en önemlisi belki farklı lokasyonlardan gelecek dinleyicileri mağdur etmeme niyetinden başka bir şey değildir.

Gülşen konumundaki bir sanatçının yaşadığı süreçlerden sonra, kamuoyuna yanlış ve/veya eksik haberleri yayma çabası bilindik, olağan bir süreçtir. Buna paralel olarak avukatı olarak hukuki kimliğimin kapsadığı, davaya konu olan açıklamalar dışındaki demeçlerin de tarafıma ait olmadığını önemle belirtmek isterim.

Müvekkilin de dediği gibi hepimizin daha iyi bir dil bulma ve kurma zamanıdır. Sizlerden bu türden içerikleri daha sağduyulu ve deneyimli yaklaşımınızı rica ederiz."