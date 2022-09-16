Gülşen 16 Eylül konser iptal mi edildi? Gülşen Jolly Joker konseri ne zaman yapılacak? Gülşen Kartal konseri iptal mi edildi? İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve cezaevine giren şarkıcı Gülşen'in cezası ev hapsine döndürülmüştü. Ev hapsi cezasının da kaldırılmasıyla Gülşen'in konserlerine devam edeceği açıklanmıştı. Kartal'da 16 Eylül'de Jolly Joker İstMarina'da konser verecekti. Gülşen'in menajeri konserlerin iptal edildiğini açıkladı.

Gülşen 16 Eylül konser iptal mi edildi? Gülşen Jolly Joker konseri ne zaman yapılacak? Gülşen Kartal konseri iptal mi edildi? İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve cezaevine giren şarkıcı Gülşen'in cezası ev hapsine döndürülmüştü. Ev hapsi cezasının da kaldırılmasıyla Gülşen'in konserlerine devam edeceği açıklanmıştı. Kartal'da 16 Eylül'de Jolly Joker İstMarina'da konser verecekti. Gülşen'in menajeri konserlerin iptal edildiğini açıkladı.

İmam Hatipliler ile ilgili konserde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanarak cezaevine giren Gülşen'in tahliye olmasının ardından ev hapsi cezası da kaldırılmıştı. Gülşen'in sahnelere dönmesi merakla bekleniyordu. Konser maratonuna başlaması beklenen Gülşen'den sevenlerini üzecek bir karar geldi.

Gülşen 16 Eylül konser iptal mi edildi?

Gülşen'in menajeri, Gülşen'in yılbaşına kadar 50 konserini iptal ettiğini duyurdu. DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi. Gülşen cezaevine girdikten sonra ilk konserini 16 Eylül'de Kartal Jolly Joker'de verecekti.

Gülşen Jolly Joker konseri ne zaman yapılacak?

Gülşen'in bir süre dinlenmeyi istediği için konserlerin iptal edildiği bildiriliyor. Gülşen konserin ileri bir tarihte gerçekleşecek ancak tarihler henüz netleşmedi.

Kartal Gülşen konseri nerede?

Gülşen, 16 Eylül akşamı Jolly Joker İstMarina sahnesinde sevenleri ile buluşacaktı.

16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi?

16 Eylül'de Kartal'da yapılacak olan Gülşen konseri ücretli olacak. Konsere gitmek isteyenler bilet almak zorunda. Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen Çolakoğlu konserlerine çıkacak. İlk konserini Kartal'da 16 Eylül'de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul'daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul'daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.